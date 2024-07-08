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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки переговори по Газі зменшують загрозу перебоїв у постачанні; шторм «Берил» у центрі уваги

07:47 08.07.2024 |

Фінанси

 

Ціни на нафту впали в понеділок після зростання протягом чотирьох тижнів, оскільки перспектива угоди про припинення вогню в Газі послабила геополітичну напруженість на Близькому Сході, в той час як інвестори оцінювали потенційні перебої в поставках енергоносіїв в США через тропічний шторм "Берил".

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:34 EET подешевшали на 12 центів, або на 0,1%, до $86,42 за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,88 долара за барель, що на 28 центів, або 0,3%, нижче.

Переговори щодо американського плану припинення вогню, спрямованого на припинення дев'ятимісячної війни в Газі, тривають за посередництва Катару і Єгипту.

"Якщо в результаті переговорів про припинення вогню з'явиться щось конкретне, це на деякий час зніме з ринку частину геополітичних ставок", - сказав аналітик ІГ Тоні Сікамор, що базується в Сіднеї.

Порти Корпус-Крісті, Х'юстона, Галвестона, Фріпорта і Техас-Сіті були закриті в неділю для підготовки до тропічного шторму "Берил", який може перерости в ураган 2 категорії після того, як досягне узбережжя Техасу між Галвестоном і Корпус-Крісті пізніше в понеділок.

Закриття портів може призвести до тимчасової зупинки експорту сирого і скрапленого природного газу, поставок нафти на нафтопереробні заводи, а також поставок моторного палива з цих заводів.

"Хоча це ставить під загрозу видобуток нафти і газу на шельфі, занепокоєння викликає потенційний вплив шторму на інфраструктуру нафтопереробних заводів, - зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своєму аналітичному звіті.

"Будь-які значні перебої в роботі техаських нафтопереробних заводів, швидше за все, сприятимуть появі розривів у нафтопродуктах".

Сикамор з IG також зазначив, що існує велика ймовірність того, що американські дані покажуть ще одне велике щотижневе скорочення запасів нафти в США на тлі піку водійського сезону, що буде сприятливим для цін на нафту.

Минулого тижня нафта WTI виросла на 2,1% після того, як дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси сирої нафти і нафтопродуктів скоротилися за тиждень, що закінчився 28 червня.

"WTI має дуже хорошу динаміку, оскільки зросла на 15% з мінімуму початку червня", - сказав Сикамор, додавши, що нафта може зустріти сильний опір між $85,50 і $87,50 на основі технічних графіків.

Кількість діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня не змінилася і склала 479, що є найнижчим показником з грудня 2021 року, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті в п'ятницю.

Ціни на нафту також були підтримані минулого тижня надіями на зниження процентних ставок, сказав Сикамор, після того, як в п'ятницю вийшли дані по США, які показали, що інфляція знижується, а зростання робочих місць сповільнюється.

Зниження процентних ставок може стимулювати економічну активність і збільшити попит на сиру нафту.

Інвестори також спостерігали за впливом виборів у Великобританії, Франції та Ірані, що відбулися минулого тижня, на геополітику та енергетичну політику.

Франція зіткнулася з потенційним політичним глухим кутом після того, як вибори в неділю призвели до підвішеного парламенту, в той час як іранці обрали новим президентом Масуда Пезешкіана, відносно поміркованого політика, який переміг на виборах свого суперника, що дотримувався жорсткої лінії.

Hung parliament - Підвішений парламент - це коли жодна політична партія не отримує більшості.
За матеріалами: investing.com
 

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