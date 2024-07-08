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Євро ослаб на тлі тупикової ситуації з виборами у Франції, долар млявий після даних по заробітній платі в США

07:17 08.07.2024 |

Фінанси

 

Євро знизився в понеділок після того, як прогнози щодо виборів у Франції вказують на підвішений парламент (hung parliament) на тлі несподівано високих результатів лівого альянсу, що породило нову невизначеність щодо фіскальних перспектив країни.

Hung parliament - Підвішений парламент - це коли жодна політична партія не отримує більшості.

Долар залишився в мінусі після несподівано м'яких даних по зайнятості в США в п'ятницю, які підвищили бети на те, що Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки вже у вересні.

Єна продовжила третій день зростання після того, як минулого тижня відскочила від майже 38-річного мінімуму по відношенню до долара.

Фунт стерлінгів виріс до максимуму за 3 з половиною тижні проти свого американського аналога, оскільки британська валюта продовжувала зміцнюватися після переконливої перемоги Лейбористської партії на виборах минулого тижня, яка поклала край 14-річному правлінню консерваторів.

Євро знизився на 0,06% до $1,0827, а раніше впав на 0,4%, оскільки інвестори зважували наслідки підвішеного французького парламенту. Це стало однією з кількох несподіванок у прогнозованих результатах, включаючи ймовірне перше місце лівого альянсу "Новий народний фронт" і останнє місце націоналістичного, євроскептичного "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яке лідирувало перед голосуванням у неділю.

За прогнозами соціологічних агентств, ліві отримають від 184 до 198 місць - значно менше, ніж 289 місць, необхідних для абсолютної більшості. Очікувалося, що центристський альянс президента Еммануеля Макрона отримає від 160 до 169 місць, а "Національний рух" та його союзники - від 135 до 143 місць.

"Ринкам не сподобається, що лівий уряд матиме право голосу", - сказав Кріс Вестон, голова дослідницької компанії Pepperstone.

Водночас, "той факт, що центрист Макрон отримав кращі результати, ніж очікувалося, а також кількість місць, отриманих лівими, означає, що ухвалення маніфесту НФП у повному обсязі буде справжнім викликом", - сказав Вестон. "І хоча невизначеність знову висока, це повинно стримати наслідки".

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, ієни і трьох інших основних конкурентів, залишився без змін на рівні 104,97, зализуючи рани після падіння на 0,9% минулого тижня, яке посилилося п'ятничними більш м'якими даними по ринку праці в США.

Згідно з даними CME Group, шанси на зниження ставки на вересневому засіданні ФРС становлять близько 76%, в порівнянні з 64% тиждень тому, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Долар знизився на 0,07% до 160,70 ієни, в порівнянні з 161,96 в середу.

Фунт стерлінгів відступив на 0,08% до $1,2804, після того, як раніше піднявся до $1,2820 вперше з 12 червня.

Що стосується криптовалют, то біткоїн впав приблизно на 2% до $55 188, продовживши слабке падіння з минулого тижня, коли трейдери були стурбовані ймовірним скиданням токенів з неіснуючої японської біржі Mt.

За матеріалами: investing.com
 

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