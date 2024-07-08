Nasdaq, S&P 500 досягли рекордних максимумів, оскільки дані по заробітній платі підвищують надії на зниження ставок

Фондові індекси Волл-стріт закрилися в п'ятницю зі зміцненням, а технологічний Nasdaq і базовий S&P 500 досягли рекордних максимумів, оскільки нові дані, що свідчать про слабкість американського ринку праці, посилили очікування зниження процентних ставок вже у вересні.

Ралі було підтримано акціями мега-компаній, таких як Microsoft, які зросли майже на 1,5%, досягнувши рекордного максимуму.

Мета-платформи також досягли історичного максимуму на закритті, набравши близько 5,9%, що підштовхнуло сектор інформаційних технологій до рекордно високого рівня.

Сектор комунікаційних послуг S&P 500 показав найкращі результати, досягнувши найвищого рівня з 2000 року.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 67,87 пунктів, або на 0,17%, і закрився на позначці 39 375,87. S&P 500 виріс на 30,17 пунктів, або на 0,54%, до 5 567,19, а Nasdaq Composite - на 164,46 пунктів, або на 0,90%, до 18 352,76.

За тиждень S&P 500 зріс на 1,95%, Nasdaq - на 3,5%, а Dow - на 0,66%.

Дані Міністерства праці показали, що в червні зростання робочих місць в США дещо сповільнилося, а рівень безробіття зріс до максимуму за останні 2 з половиною роки, в той час як зростання заробітних плат сповільнилося.

Інвестори очікують, що ці дані можуть викликати більш активні дебати щодо зниження ставок на засіданні Федеральної резервної системи цього місяця. Шанси на пом'якшення політики центрального банку США у вересні підскочили до 79% з 66% до виходу даних, як показав CME FedWatch Tool.

"Цей звіт ставить ФРС в зручне становище, - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities.

"Якщо це продовжиться в наступному місяці без підвищення погодинної заробітної плати, то я думаю, що ми побачимо зниження ставки у вересні і ще одне - в грудні".

Дані, опубліковані минулого тижня тижня, також вказують на те, що економіка США втрачає темпи, що допомогло S&P 500 і Nasdaq досягти рекордних максимумів на закритті під час скороченої через свята сесії в середу.

"Ми перебуваємо в умовах, близьких до стагфляції - зростання сповільнюється, інфляція поки що залишається на тому ж рівні", - сказав Алекс МакГрат, головний інвестиційний директор NorthEnd Private Wealth.

За його словами, середовище не найкраще для компаній з малою капіталізацією, які чутливі до відсоткових ставок, але компанії з великою капіталізацією викачують значні прибутки, які підтримують ринок на високому рівні.

Індекс Russell 2000 Small Cap за тиждень знизився на 0,95%.

Найбільші банки впали напередодні звітів про корпоративні прибутки за другий квартал, які мають бути опубліковані наступної п'ятниці.

Вищі відсоткові ставки та нестабільна економічна ситуація затьмарюють прибутки американських банків.

Прибутки Bank of America, Wells Fargo та JPMorgan & Chase впали від 1,2% до 1,7%, що призвело до зниження індексу банків S&P 500 на 1,6%.

Акції Macy's в п'ятницю зросли на 9,5% після повідомлення про те, що Arkhouse Management і Brigade Capital підвищили свою пропозицію про купівлю мережі універмагів за близько $6,9 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,04 до 1. На біржі Nasdaq кількість емітентів, що знижуються, перевищила кількість емітентів, що зростають, у співвідношенні 1,05 до 1.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і вісім нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів і 162 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,73 млрд. акцій, порівняно з 11,57 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.