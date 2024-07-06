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АНАЛІТИКА

Чиста купівля населенням валюти в червні опустилася нижче за $1 млрд

23:56 05.07.2024 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі валюти населенням у червні перевищили обсяги її продажу на $0,97 млрд, тоді як у травні цей показник становив $1,04 млрд, свідчить інформація на сайті Національного банку України (НБУ).

Відповідно до неї, такий результат зумовлений переважно скороченням купівлі готівкової валюти на 7,5% - до $2,08 млрд, тоді як її продаж знизився на 6,3% - до $1,19 млрд.

Купівля безготівкової валюти у червні скоротилася менш відчутно - на 2%, до $381 млн, тоді як її продаж знизився на 9,9% - до $293 млн.

Ринок юрособ дотримувався тієї ж динаміки: купівля інвалюти клієнтами банків у червні скоротилася на 10,2% - до $5,61 млрд, тоді як продаж - на 12%, до $4,22 млрд.

Що стосується обсягу операцій на міжбанку, то після зростання три місяці поспіль, він скоротився до $5,64 млрд. порівняно з $5,77 млрд. у травні.

Як повідомлялося, після ослаблення у травні офіційного курсу гривні на 90 коп у червні він знизився лише на 3 коп. - до 40,5374 грн/$1, хоча у середині місяця курс і оновив рекордний мінімум за всю історію - 40,6908 грн/$1.

Нацбанк пояснював таке послаблення зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування у березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого з початку повномасштабної війни пакету пом'якшення валютних обмежень для підприємств.

На готівковому ринку після трохи неспокійного травня гривня за підсумками червня навіть зміцнилася на 20 коп. - До 40,85 грн / $ 1.

Міжнародні резерви України в червні скоротилися, за попередніми оцінками НБУ, на $1,14 млрд - до $37,89 млрд, а чисті інтервенції Нацбанку становили $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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