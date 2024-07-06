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АНАЛІТИКА

Хакери подвоїли суму вкраденої криптовалюти у 2024 році

23:16 05.07.2024 |

Фінанси

 

Сума криптовалюти, вкраденої внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до $1,38 млрд у першій половині 2024 року з $657 млн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані звіту TRM Labs.

Сума зросла через загальне подорожчання криптовалют й організації більш масштабних кібератак. Середній розмір крадіжок був у півтора раза більшим, ніж роком раніше.

Висока ціна криптовалют мотивує хакерів на атаки, наголошується у звіті.

Однією з найбільших втрат криптовалют цього року стала крадіжка біткоїнів на суму близько $308 млн з японської криптовалютної біржі DMM Bitcoin. Компанія назвала це "несанкціонованим витоком".

У 2023 році хакери вкрали криптовалюти на близько $2 млрд.

Сума вкраденої криптовалюти у 2022 році склала близько $900 млн, з них понад $600 млн було вкрадено з блокчейн-мережі, пов'язаної з онлайн-грою Axie Infinity. Сполучені Штати заявляли, що за цією крадіжкою стояли північнокорейські хакери.


Хакери подвоїли суму вкраденої криптовалюти у 2024 році
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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