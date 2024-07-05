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Фунт дорожчає після перемоги лейбористів на виборах у Британії
16:29 05.07.2024 |
Фунт стерлінгів дорожчає в п'ятницю після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах у Великій Британії.
Пара фунт/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,2788 порівняно з $1,2760 на закриття попередніх торгів. Вартість британської валюти щодо євро збільшилася до 1,1817 євро з 1,1801 євро напередодні.
Лейбористи за підсумками виборів здобули більшість у Палаті громад Великої Британії, набравши 412 із 650 місць. Консервативній партії, яка перебувала при владі близько 14 років, вдалося забезпечити собі лише 121 місце.
Лідера лейбористів Кір Стармера призначено новим прем'єр-міністром країни.
Фондовий ринок Великої Британії і фунт стерлінгів реагують на очікувану перемогу лейбористів стриманим зростанням, інвестори сподіваються на період відносної політичної та економічної стабільності в країні, пише газета Financial Times.
Лейбористи заявляли, що економічна стабільність є для них пріоритетом, і обіцяли дотримуватися суворих правил бюджетних витрат.
Деякі експерти говорили, про те, що політичні зміни в Британії можуть підтримати фунт, а також інвестиції в країну, оскільки відроджують її репутацію як "тихої гавані", зазначає Trading Economics.
Курс євро до долара в п'ятницю піднявся до $1,0820 порівняно з $1,0813 на закриття попередньої сесії. Пара долар/єна торгується на рівні 160,82 єни проти 161,28 єни напередодні.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
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