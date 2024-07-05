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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в червні знизилися на 2,9% - до $38 млрд

 

Міжнародні резерви України в червні скоротилися, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), на 2,9%, або на $1,14 млрд - до $37 млрд 894,2 млн.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку і згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - пояснюється на сайті НБУ в п'ятницю.

Водночас вказується, що ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Нацбанк уточнив, що в червні чистий продаж валюти становив $2,99 млрд, що на 2,7% менше, ніж у попередньому місяці: НБУ продав на валютному ринку $2 млрд 995,5 млн і викупив у резерви $0,9 млн.

Крім того, на поточний обсяг резервів вплинули надходження на користь уряду і виплати за обслуговування та погашення державного боргу. Зазначається, що на валютні рахунки Кабінету Міністрів за червень було переведено $2,43 млрд, тоді як на обслуговування і погашення держборгу спрямовано $444,5 млн.

Зазначається, що Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $247,6 млн.

На обсяг резервів також позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $111,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", - зазначив регулятор.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України в травні скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд - до $39 млрд 033,8 млн.

НБУ 25 квітня підвищив прогноз резервів на кінець цього року до $43,4 млрд із $40,4 млрд і до $44,3 млрд із $42,1 млрд - на кінець наступного.

МВФ за результатами четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF дещо знизив прогноз валових міжнародних резервів України на кінець цього року - до $41,8 млрд із $42,1 млрд, водночас значно поліпшивши позитивні очікування щодо їхнього рівня в наступних роках: із $41,6 млрд до $43 млрд 2025 року і з $45,1 млрд до $48 млрд 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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