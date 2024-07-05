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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,5251 грн/$1
12:49 05.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 липня 2024 року.
|Показник
|04.07.2024
|05.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5828
|40.5251
|-0.14
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 липня - 40,5458 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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