Долар на тритижневих мінімумах; фунт впевнено крокує на результатах виборів у Великобританії

Долар США коливався біля тритижневих мінімумів у п'ятницю напередодні даних по заробітній платі, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок, в той час як фунт був міцним, оскільки лейбористська партія, схоже, здобула переважну більшість на загальних виборах у Великобританії.

Востаннє курс фунта стерлінгів становив $1,27575, мало змінившись на початку торгів, і був недалеко від тритижневого максимуму в $1,27765, досягнутого в середу.

За тиждень фунт зріс на 0,9%, що є найкращим тижневим показником з середини травня, і залишається найсильнішою валютою по відношенню до долара в цьому році з приростом на 1,2%.

Лівоцентристські лейбористи були на шляху до отримання 410 з 650 місць в парламенті, більшості в 170 місць і надання інвесторам такої необхідної впевненості після років нестабільності на ринку під час правління консерваторів.

"Я не очікую, що новий уряд найближчим часом вдасться до кардинальних політичних кроків, вони врахують помилки минулого", - говорить Орла Гарві, старший портфельний менеджер з цінних паперів з фіксованим доходом у Federated Hermes.

"Це відсуває ризики, пов'язані з виборами у Великобританії, трохи далі в часі".

Курс євро майже не змінився і склав $1,0816, оскільки трейдери утримуються від великих ставок у зв'язку з тим, що Франція готується до другого туру виборів у неділю. Опитування показують, що ультраправе Національне об'єднання (RN), швидше за все, не отримає більшості голосів.

Єдина валюта, яка перебувала під тиском з моменту оголошення виборів у Франції в червні, зросла майже на 1% за тиждень і знаходиться на шляху до найсильнішого тижневого зростання в цьому році.

У той час як побоювання, що РН може отримати більшість і ввести значне збільшення витрат, відступили, країна прямує до підвішеного парламенту, що, ймовірно, вплине на настрої, кажуть аналітики.

"Важко побачити динаміку, за якої у Франції будуть прийняті будь-які суттєві фіскальні заходи", - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Американські трейдери повертаються з відпустки 4 липня, і основна увага буде прикута до даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані сьогодні. Очікується, що звіт покаже збільшення на 190 000 робочих місць у червні після зростання на 272 000 у травні, згідно з опитуванням економістів Reuters.

Безліч економічних даних, що свідчать про охолодження економіки США, посилили очікування того, що чутлива до даних Федеральна резервна система скоро знизить ставки. Згідно з CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок у вересні на рівні 73%.

Ринки також оцінюють ймовірність двох знижень ставок цього року, хоча минулого місяця ФРС прогнозувала лише одне зниження ставок у 2024 році. Багато чого буде залежати від майбутніх даних.

"Більш м'яка статистика (по заробітній платі) повинна ще більше посилити очікування зниження ставок і сприяти зниженню курсу долара", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, знизився на 0,1% до 105,05, що близько до найнижчої точки з середини червня.

Єна зросла на 0,16%, збільшившись другий день поспіль, чого не відбувалося з початку червня. Востаннє вона коштувала $161,095 за долар, повільно відповзаючи від 38-річного мінімуму в 161,96 в середу.

Трейдери побоюються інтервенцій японської влади на ринку, щоб підтримати валюту, яка втратила більше 12% по відношенню до долара в цьому році, що обтяжується великою різницею в процентних ставках між Японією і США.

Наприкінці квітня і на початку травня Токіо витратив близько 9,8 трильйонів ієн на інтервенції на валютному ринку, коли курс ієни впав до 34-річного мінімуму - 160,245 за долар. Однак аналітики кажуть, що влада зосередиться на темпах ослаблення єни, а не лише на рівнях.

Щодо інших валют, то австралійський долар виріс на 0,16% до $0,6736, коливаючись біля шестимісячних максимумів, а новозеландський долар склав $0,6121.