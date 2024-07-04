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РЦ зафіксував зростання обсягу угод з акціями іноземних емітентів у червні у 20,5 раза за збільшення кількості більш ніж удвічі

17:21 04.07.2024 |

Фінанси

 

Обсяг угод із акціями іноземних емітентів, опрацьованих Розрахунковим центром із обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), у червні збільшився в 20,5 разів - до 5,7 млн грн, тоді як кількість таких операцій зросла з восьми до 19.

Як повідомляється на сайті РЦ, обсяг опрацьованих операцій з акціями українських емітентів зменшився майже на 5,7% - з 4,3 млн грн до 4,1 млн грн, при цьому кількість операцій зросла на п'ять - до 14.

У РЦ зазначили, що в червні значно збільшився обсяг операцій із цінними паперами інститутів спільного інвестування (ІСІ) - з 405,3 тис. грн до 1,06 млн грн, при цьому стрибка зростання кількості не зафіксовано: у травні було проведено 203 таких операції, а місяцем пізніше - 220.

Зазначається, що кількість операцій з облігаціями зовнішніх держпозик у червні зменшилася порівняно з травнем на дві - до 85, водночас обсяг зріс майже вп'ятеро - з 14,2 млн грн до 68,76 млн грн.

Що стосується угод з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) у гривні, то їхня кількість і обсяг скоротилися з 35,7 тис. операцій на 54 млрд грн у травні до 28,8 тис. операцій на 43,6 млрд грн у червні.

Значно збільшилася кількість угод із доларовими ОВДП - на 45,7%, до 3513, водночас обсяг збільшився на майже 16% - з $67,75 млн до $78,5 млн.

Кількість угод з ОВДП у євро після різкого зростання в травні скоротилася на 60% - з 1347 до 547 у червні, а їхній обсяг зменшився майже на стільки ж - з EUR30,9 млн до EUR12 млн.

У РЦ повідомили, що минулого місяця скоротилася кількість угод з облігаціями іноземних емітентів: їх було укладено 180 на 3,797 млрд грн, тоді як місяцем раніше - 204 на 3,46 млрд грн.

Розповідаючи про операції з облігаціями українських емітентів, РЦ констатують незначне зменшення їх кількості - на 1,2%, до 1,3 тис., при цьому обсяг скоротився до рівня жовтня минулого року - з 1,191 млрд грн до 302,9 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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