Рішення щодо Р2Р переказів затримується через переговори з волонтерами - Пишний

Анонсоване Національним банком України рішення про обмеження карткових переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) затримується у зв'язку з переговорами з волонтерським середовищем, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у четвер.

"Наразі у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами... Команда зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем", - сказав Пишний під час звіту на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Ми збираємо їх (волонтерів) позиції, аналізуємо і будемо виходити, я сподіваюся, наступного тижня на чергову зустріч і відкрите обговорення з ними", - додав голова НБУ.

Він наголосив, що Нацбанк працює над тим, щоб позиція і політика, яку регулятор реалізовуватиме в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозуміла і сприймалася тими, "хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення".

Як повідомлялося, НБУ 23 травня анонсував у межах боротьби з відмиванням коштів запровадження на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person). Спочатку було зазначено, що обговорюють варіант до 30 операцій за місяць із загальним лімітом суми до 100 тис. грн і що остаточне рішення може бути ухвалено протягом 30 днів.