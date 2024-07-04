НБУ наближається до відповіді щодо продовження до 120 днів терміну повернення аграріями валютної виручки - голова

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний ухилився від прямої відповіді на запитання про подане урядом клопотання щодо продовження терміну повернення аграріями валютної виручки з 90 до 120 днів, повідомивши, що регулятор "наближається до відповідних позицій".

"Мені здається, що ми наближаємося до відповідних позицій, аналізуючи проблематику, яка виникає в аграріїв, і так само зацікавлені в тому, щоб експортна експансія реалізовувалася максимально ефективно", - сказав голова НБУ під час звіту на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він наголосив, що Нацбанк настільки прискіпливо ставиться до цього питання, тому що коли йдеться про валютну лібералізацію, Україні також потрібні джерела наповнення золотовалютних резервів, і це експортна виручка.

За словами Пишного, в частині аграріїв НБУ убачає проблему зростання обсягів неповернення експортної виручки.

"І ось тут наша взаємодія з Міністерством економіки, урядом, діалог із відповідними галузевими асоціаціями дуже корисний для того, щоб поступово калібрувати саме ту модель, яка дозволяє одночасно врахувати інтереси галузі та не піддати надходженню експортної виручки", - додав голова НБУ.

Як повідомлялося, уряд ще 21 червня рекомендував НБУ збільшити до 120 днів граничний термін повернення валютної виручки за експорт деяких товарів агровиробництва, зокрема пшениці, жита, раніше зменшений зі 180 до 90 днів.

Раніше Нацбанк, незважаючи на численні запити, залишався противником ініціативи щодо збільшення термінів повернення експортної валютної виручки в різних галузях, пропонуючи, навпаки, розширити перелік товарів зі скороченим терміном її повернення.

Пишний наводив дані, що після скорочення строку повернення експортної виручки в листопаді 2023 року для аграрної продукції зі 180 до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було додатним і в середньому становило $134 млн на місяць, тоді як у другому півріччі 2023 року воно було від'ємним - у середньому $1,3 млрд на місяць.