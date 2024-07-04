Долар відступає на слабких даних, надаючи невелике полегшення для єни

Долар відступив у четвер після того, як економічні дані США продовжили вказувати на уповільнення зростання, проте це принесло полегшення ієні, яка була притиснута до 38-річного мінімуму, що тримало ринок у стані очікування урядового втручання.

Євро утримувався недалеко від тритижневого максимуму по відношенню до долара США, а стерлінг зміцнився напередодні виборів у Великобританії, які відбудуться сьогодні.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, не змінився і склав 105,28 після короткочасного ослаблення до найнижчого рівня з 13 червня (105,04) в середу.

М'якші, ніж очікувалося, економічні дані США в середу, включаючи слабкий звіт по сфері послуг і звіт по зайнятості від ADP, показали уповільнення економіки після збільшення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США минулого тижня.

"Повільно, але вірно, ми починаємо спостерігати деякий поворот в потоці економічних даних США", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії (OTC: NABZY) (NAB).

"Ми вважаємо, що економіка США сповільнюється, а ринок праці починає демонструвати ознаки в'ялості, а також послаблення ділової активності та інфляційного тиску".

Тепер увага прикута до звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований в п'ятницю, і який, як очікується, покаже зростання на 190 000 робочих місць в червні після зростання на 272 000 в травні, згідно з опитуванням економістів агентства Reuters.

Напередодні звіту по зайнятості, низка слабких економічних даних призвела до того, що ринкова оцінка зниження ставки в США у вересні становила приблизно 68% проти 56% тиждень тому, згідно з CME FedWatch Tool.

Прибутковість казначейських облігацій США також впала в середу.

Але, незважаючи на падіння курсу долара і прибутковості, єна все ще застрягла недалеко від мінімуму в 161,96 за долар, досягнутого на попередній сесії, що є найнижчим показником з грудня 1986 року.

Трейдери готувалися до можливої валютної інтервенції японського уряду, оскільки американські ринки не працювали на свята Четвертого липня, а Токіо втручався 29 квітня та 1 травня під час неліквідних моментів світового торгового дня або святкових млявих торгів.

Японія витратила 9,79 трильйона ієн ($61,31 мільярда) на захист валюти під час цих двох раундів масової купівлі ієни.

Але карти склалися не на користь єни.

"Реальність така, що тут відбувається структурна проблема, яка сприяє послабленню єни", - сказала Катріл з NAB.

Він додав, що Банк Японії, який має намір нормалізувати процентні ставки лише поступово, продовжує заохочувати трейдерів підвищувати курс долара по відношенню до ієни.

Японська валюта зміцнилася на 0,11% по відношенню до долара США до 161,53.

Єна також була близька до історичного мінімуму в 174,48 по відношенню до євро, досягнутого в середу.

У той же час, стерлінг утримував свої позиції напередодні виборів у Великобританії після зростання проти долара протягом ночі, торгуючись на рівні $1,2744, що на 0,03% більше за день.

Британія, схоже, обирає лідера Лейбористської партії Кейра Стармера наступним прем'єр-міністром, коли виборці прийдуть на виборчі дільниці в четвер, витіснивши з уряду Ріші Сунака, після 14 часто бурхливих років правління консерваторів .

Євро виріс на 0,04% до $1,079 після того, як в середу досяг тритижневого максимуму по відношенню до долара.

Що стосується криптовалют, то біткоїн востаннє подорожчав на 1,41% до $60 376,65.