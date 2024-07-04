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S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів, оскільки дані підживлюють надію на зниження ставок
07:50 04.07.2024 |
Індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq виросли в середу до рекордно високих рівнів закриття, оскільки дані, що вказують на пом'якшення економіки, породили надію на те, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки у вересні.
Промисловий індекс Доу-Джонса закрився трохи нижче під тиском розпродажів в секторі охорони здоров'я та споживчих акцій під час скороченої торгової сесії напередодні 4 липня. У четвер ринок буде закритий на День незалежності США, що призведе до низьких обсягів торгів протягом усього тижня.
Звіт по зайнятості від ADP та щотижневі дані по заявкам на допомогу з безробіття вказують на послаблення ситуації на ринку праці напередодні п'ятничного звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, за яким пильно стежать. Ринки сподіваються, що ознаки слабкості на ринку праці підштовхнуть ФРС до зниження процентних ставок.
"Це досить високий показник кількості заявок на допомогу з безробіття, і він вписується в загальну тенденцію, яка, ймовірно, свідчить про послаблення ситуації на ринку праці. Це має бути досить приємним для ФРС", - сказав Девід Моррісон, старший ринковий аналітик Trade Nation.
Крім того, дані PMI від Інституту управління поставками виявилися слабшими, ніж очікувалося, а фабричні замовлення несподівано скоротилися. Інвестори підвищили бети на зниження ставки у вересні до більш ніж 70%, згідно з даними FedWatch від LSEG.
Протокол червневого засідання ФРС буде опублікований після закриття ринку.
Акції Tesla підскочили на 6,5%, торгуючись біля шестимісячного максимуму після зростання більш ніж на 10% у вівторок після меншого, ніж очікувалося, падіння поставок автомобілів в другому кварталі.
Індекс SE Semiconductor у Філадельфії виріс на 1,92% завдяки зростанню акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing і Broadcom в американському лістингу.
Nvidia закрилася на 4,6% вище після падіння у вівторок, в той час як деякі інші мега-акції були слабшими, наприклад, Amazon закрився на 1,2% нижче.
"На даний момент спостерігається тенденція до ротації... ми маємо досить багато днів, коли ми бачимо, що індекс Рассела падає, а технології ростуть, і навпаки", - сказав Моррісон, зазначивши при цьому, що оптимізм ринку щодо акцій технологічних компаній-гігантів все ще сильний.
У першій половині 2024 року індекс S&P 500 підскочив більш ніж на 15%, значною мірою завдяки акціям високотехнологічних компаній, що мають високий імпульс. Зважений аналог цього індексу зріс лише на 5%, а акції компаній з малою та середньою капіталізацією значно відстали від нього.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 23,85 пункти, або на 0,06%, і закрився на позначці 39 308,00, S&P 500 виріс на 28,01 пункти, або на 0,51%, до 5 537,02, а Nasdaq Composite - на 159,54 пункти, або на 0,88%, до 18 188,30.
Акції Paramount Global зросли майже на 7% після того, як компанія National Amusements Шері Редстоуна досягла попередньої домовленості про продаж контрольного пакету акцій медіа-гіганта компанії Skydance Media Девіда Еллісона.
Акції First Foundation впали майже на 24% після того, як кредитор, що володіє величезним портфелем кредитів на багатоквартирну нерухомість, оголосив про несподіване збільшення капіталу на 228 мільйонів доларів.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, перевищували акції, що падають, у співвідношенні 2,65 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 287 нових максимумів і 50 нових мінімумів.
Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 114 нових мінімумів.
Обсяг скороченої сесії на американських біржах склав 7,11 мільярдів акцій, порівняно з 11,64 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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