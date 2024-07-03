Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют під час торгів у середу.

Інвестори оцінюють виступи представників найбільших ЦБ світу, зроблені днем раніше, а також очікують публікації протоколу червневого засідання Федеральної резервної системи.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів знижується на 0,08%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, додає 0,01%.

Євро торгується вдень на рівні $1,0760 порівняно з $1,0747 за підсумками минулої сесії. Курс євро перебуває зараз біля позначки 174,19 ієни порівняно зі 173,48 ієни на кінець попереднього торгового дня.

Голова ФРС Джером Пауелл під час форуму Європейського центрального банку в Сінтрі напередодні заявив, що тренд на уповільнення темпів зростання споживчих цін у США поновився. Водночас він дав зрозуміти, що керівництву Федрезерву потрібно більше впевненості в ослабленні інфляції, щоб розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард, яка також брала участь у цьому заході, зазначила, що інфляція в єврозоні також рухається в правильному напрямку.

Курс долара становить 161,93 єни проти 161,45 єни днем раніше. Японська нацвалюта продовжує оновлювати мінімуми з 1986 року, що змушує учасників торгів чекати нових валютних інтервенцій з боку влади, пише Trading Economics.

Фунт стерлінгів торгується в середу на рівні $1,27 порівняно з $1,2685 днем раніше. Курс євро становить 0,8471 фунта проти 0,8473 у вівторок.

Аналітики Deutsche Bank вважають, що трейдери, найімовірніше, швидко перейдуть до інших тем, якщо Лейбористська партія отримає очікувану більшість на загальних виборах у Великій Британії в четвер. "Вибори у Великій Британії навряд чи стануть великою ринковою подією", - вважають вони.

Експерти Deutsche Bank прогнозують, що євро впаде до 0,82 фунта до кінця поточного року, повідомляє The Wall Street Journal.