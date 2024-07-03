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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,8141 грн/$1
12:37 03.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 липня 2024 року.
|Показник
|02.07.2024
|03.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.7155
|40.8141
|0.24
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 3 липня - 40,7476 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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