Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зростають, оскільки долар падає на сподіваннях на зниження ставок
08:28 03.07.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу, відчувши деяке полегшення, оскільки долар відступив на позитивних коментарях голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.
Але жовтий метал все ще залишався в межах торгового діапазону, встановленого протягом більшої частини червня, оскільки очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США утримувало трейдерів в упередженому ставленні до долара.
Спотове золото о 05:55 EET подорожчало на 0,1% до 2332,16 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2341,25 доларів за унцію.
Зростання золота відбулося після нічного падіння долара після того, як глава ФРС Пауелл відзначив прогрес у зниженні інфляції.
Але Пауелл також попередив, що центральний банк все ще потребує більшої впевненості, щоб почати знижувати процентні ставки.
Ця думка в поєднанні з очікуванням нових ключових сигналів щодо економіки США стримувала зростання золота та інших металів.
Основна увага зараз прикута до протоколу червневого засідання ФРС, який буде опублікований пізніше в середу, а також до виступів інших чиновників ФРС в найближчі дні.
Більш уважно стежитимуть за даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть цієї п'ятниці, і які повинні дати остаточні сигнали на ринку праці.
Золото відчуло деяке полегшення на останніх сесіях, оскільки трейдери збільшили бети на те, що ФРС почне знижувати процентні ставки з вересня. Але постійні побоювання щодо інфляції та сильний ринок праці стримували зростання жовтого металу, утримуючи його в районі 2300 доларів протягом майже місяця.
Інші дорогоцінні метали зросли в середу. Ф'ючерси на платину трохи зросли до 1 012,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 1% до 29,960 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в середу, скориставшись перевагами більш м'якого долара. Але зростання цін на червоний метал був обмежений слабкими економічними даними з Китаю, який є найбільшим імпортером міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 708,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,4407 за фунт.
Дані індексу приватних менеджерів із закупівель з Китаю показали, що сектор послуг в червні виріс менше, ніж очікувалося, що посилило занепокоєння з приводу уповільнення економічного відновлення в країні.
Побоювання щодо Китаю призвели до того, що ціни на мідь різко знизилися в червні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: У Трампа допускають «угоду» з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій
|Глава Пентагону анонсував надання Україні військової допомоги на $2,3 млрд
|Орбан просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню та «вдячний за відповідь»
|Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини – Орбан і Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пишний розповів про плани НБУ полегшити надання банківських послуг у регіонах
|Ціни на золото зростають, оскільки долар падає на сподіваннях на зниження ставок
|Nikkei зростає, Китай відстає через слабкий індекс ділової активності в секторі послуг
|Долар в обороні на тлі зниження прибутковості, єна коливається біля 38-річного мінімуму
|Індекси Волл-стріт завершили торги зростанням завдяки Tesla та акціям мегакапів
|Мінфін залучив понад 9 мільярдів від розміщення ОВДП
Бізнес
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре
|Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android
|Європейська Комісія розкритикувала Apple за рішення не представляти функції Apple Intelligence в ЄС
|ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник
|YouTube «Juno» для Apple Vision Pro підтримує формат 360-градусного відео
|SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії