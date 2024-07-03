Ціни на золото зростають, оскільки долар падає на сподіваннях на зниження ставок

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу, відчувши деяке полегшення, оскільки долар відступив на позитивних коментарях голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Але жовтий метал все ще залишався в межах торгового діапазону, встановленого протягом більшої частини червня, оскільки очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США утримувало трейдерів в упередженому ставленні до долара.

Спотове золото о 05:55 EET подорожчало на 0,1% до 2332,16 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2341,25 доларів за унцію.

Зростання золота відбулося після нічного падіння долара після того, як глава ФРС Пауелл відзначив прогрес у зниженні інфляції.

Але Пауелл також попередив, що центральний банк все ще потребує більшої впевненості, щоб почати знижувати процентні ставки.

Ця думка в поєднанні з очікуванням нових ключових сигналів щодо економіки США стримувала зростання золота та інших металів.

Основна увага зараз прикута до протоколу червневого засідання ФРС, який буде опублікований пізніше в середу, а також до виступів інших чиновників ФРС в найближчі дні.

Більш уважно стежитимуть за даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть цієї п'ятниці, і які повинні дати остаточні сигнали на ринку праці.

Золото відчуло деяке полегшення на останніх сесіях, оскільки трейдери збільшили бети на те, що ФРС почне знижувати процентні ставки з вересня. Але постійні побоювання щодо інфляції та сильний ринок праці стримували зростання жовтого металу, утримуючи його в районі 2300 доларів протягом майже місяця.

Інші дорогоцінні метали зросли в середу. Ф'ючерси на платину трохи зросли до 1 012,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 1% до 29,960 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в середу, скориставшись перевагами більш м'якого долара. Але зростання цін на червоний метал був обмежений слабкими економічними даними з Китаю, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 708,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,4407 за фунт.

Дані індексу приватних менеджерів із закупівель з Китаю показали, що сектор послуг в червні виріс менше, ніж очікувалося, що посилило занепокоєння з приводу уповільнення економічного відновлення в країні.

Побоювання щодо Китаю призвели до того, що ціни на мідь різко знизилися в червні.