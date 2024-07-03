Долар в обороні на тлі зниження прибутковості, єна коливається біля 38-річного мінімуму

Долар залишився в обороні в середу після того, як оптимістичні коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла призвели до зниження прибутковості американських облігацій, затьмаривши сильний звіт по зайнятості в країні.

Євро утримався на високому рівні, чому сприяли вперто високі показники місцевої інфляції у вівторок. Стерлінг був стабільним напередодні виборів у Великобританії в четвер.

Однак ієна продовжувала знемагати біля 38-річного мінімуму по відношенню до долара на тлі зростання ймовірності другого президентства Дональда Трампа, що, ймовірно, може призвести до підвищення довгострокової прибутковості казначейських облігацій.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, ієни і трьох інших основних валют, мало змінився і склав 105,66 на початку азіатської сесії, після зниження на 0,14% на попередній сесії.

Євро не змінився на рівні $1,0749, торгуючись біля верхньої межі свого діапазону з середини червня.

Фунт стерлінгів утримався на рівні $1,2689 після зростання на 0,28% у вівторок.

Єна коштувала 161,54 за долар після того, як у вівторок впала до найнижчого рівня з грудня 1986 року - 161,745.

Трейдери залишаються в стані підвищеної готовності до чергового раунду офіційної інтервенції Японії після того, як Банк Японії і Міністерство фінансів витратили близько 9,8 трильйонів ієн (60,67 мільярдів доларів) в дні, що охоплюють кінець квітня і початок травня, коли валюта впала до 160,82 за долар. Дехто припускає, що влада може вжити заходів у четвер, коли низька ліквідність через святкові дні в США посилить рух на ринку.

Невдалий виступ президента Джо Байдена на дебатах минулого місяця спричинив зростання довгострокових казначейських облігацій на тлі більшого ризику того, що Трамп повернеться в Білий дім, що призведе до підвищення тарифів і збільшення витрат.

Цього тижня дохідність знизилася, коли голова ФРС Пауелл заявив на конференції Європейського центрального банку в Сінтрі, Португалія, у вівторок, що економіка США досягла значного прогресу в боротьбі з інфляцією, хоча і додав, що для початку зниження процентних ставок потрібні більш вагомі дані, які б підтвердили це.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,4336% на азіатскій сесії після того, як на початку тижня досягла 4,4930%.

Зростаючі шанси на президентство Трампа "пересунули ворота для USD/JPY вище", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

"Президентство Трампа, ймовірно, призведе до зростання бюджетного дефіциту, інфляції та прибутковості на середньо- і довгостроковому відрізку кривої процентних ставок в США, протидіючи впливу зниження ставок ФРС", - додав він. "Ця можливість, швидше за все, змусить Банк Японії поки приберегти свої інтервенційні кулі".

Дані по США за минулу ніч показали, що кількість вакансій збільшилася в травні після того, як в попередні два місяці спостерігалося значне зниження. У п'ятницю буде опублікований щомісячний звіт по заробітній платі, за яким уважно стежать.

Тим часом інфляція в єврозоні сповільнилася минулого місяця, але важливий компонент послуг залишився на високому рівні, що викликає занепокоєння, що внутрішній ціновий тиск може залишитися на високому рівні.

Австралійський долар виріс на 0,11% до $0,6675 завдяки кращим, ніж очікувалось, даним по роздрібних продажах.

Китайський юань коливався біля найслабшого рівня з середини листопада на тлі ознак того, що місцева влада готова терпіти його падіння. На офшорних торгах курс юаня не змінився і склав 7,3077 за долар, що трохи нижче мінімуму, досягнутого у вівторок на позначці 7,3094.