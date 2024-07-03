Індекси Волл-стріт завершили торги зростанням завдяки Tesla та акціям мегакапів

Основні фондові індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з підвищенням завдяки зростанню акцій Tesla і мега-компаній, але обсяги торгів були незначними напередодні свята 4 липня і виходу в п'ятницю даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за червень.

Опитування щодо вакансій та плинності робочої сили в США (JOLTS) показало, що в травні кількість вакансій збільшилась після значного скорочення в попередні два місяці, але на фоні уповільнення економічної активності збільшилась кількість звільнень.

Ці дані є першими в серії звітів про стан ринку праці в США цього тижня, зокрема, в п'ятницю вийде червневий звіт про зайнятість в несільськогосподарському секторі, який матиме вирішальне значення для оцінки того, чи залишається американський ринок праці стійким на тлі найвищих за десятиліття процентних ставок.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 162,33 пункту, або на 0,41%, і закрився на позначці 39 331,85, S&P 500 - на 33,92 пункту, або на 0,62%, до 5 509,01, а Nasdaq Composite - на 149,46 пункту, або на 0,84%, до 18 028,76.

Акції Tesla підскочили до найвищого рівня з початку січня після того, як виробник електромобілів повідомив про менше, ніж очікувалося, 5% падіння поставок автомобілів у другому кварталі.

Акції мегакапів, таких як Apple, зросли на 1,6%, в той час як Amazon.com і Alphabet також піднялися, а прибутковість казначейських облігацій США знизилася в усіх напрямках.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що останні економічні дані свідчать про "значний прогрес", хоча він зазначив, що ФРС має побачити більше, перш ніж змінювати політику.

"Що ФРС дійсно хоче побачити, так це подальше зростання безробіття, а потім уповільнення темпів створення нових робочих місць", - сказав генеральний директор Genter Capital Management Ден Гентер, який додав, що нещодавнє помірне зростання інфляції може стати зеленим світлом для ФРС, щоб почати розглядати питання про зниження ставок.

Акції лідера в області ШІ-чіпів Nvidia впали на 1,3%, при цьому тенденція в інших акціях чіпів була в основному змішаною. З початку року Nvidia зросла більш ніж на 147%.

Інвестори розділилися в думках щодо стійкості ринкового ралі, в якому індекс S&P 500 в першому півріччі виріс на 14,75%.

"Ми бачимо ще 10% до кінця року, і це трохи лякає, тому що якщо ми знаходимося на рівні 5500 пунктів (S&P 500), то 10% означає, що ми дійсно повинні бачити, що прибуток виправдовує такий мультиплікатор", - сказав Джон Лінч, головний інвестиційний директор компанії Comerica Wealth Management.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,89 млрд. акцій, порівняно з 11,8 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Очікується, що обсяги торгів будуть низькими протягом усього тижня, оскільки ринок акцій закриється рано в середу і буде закритий на весь день у четвер (День незалежності США).

Котирування акцій Novo Nordisk впали майже на 1,7% після того, як президент США Джо Байден і сенатор Берні Сандерс закликали данського виробника ліків знизити ціни на свої препарати Ozempic і Wegovy. Конкурент Eli Lilly також впав.

Акції Paramount Global зросли на 5,7% після новини про те, що конгломерат цифрових медіа мільярдера Баррі Діллера IAC вивчає можливість отримати контроль над медіа-гігантом.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,06 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 179 нових максимумів і 97 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів і 196 нових мінімумів.