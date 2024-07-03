Мінфін залучив понад 9 мільярдів від розміщення ОВДП

Загалом за січень-травень цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $2,7 млрд до попереднього року - до $6,4 млрд, однак без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів скоротився до $5,9 млрд з $6,1 млрд торік.