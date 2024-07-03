Мінфін залучив понад 9 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 2 липня залучило до держбюджету понад 9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Facebook.
Таким чином, від розміщення гривневих паперів терміном 1,2 роки під 14,72% залучили 3,47 млрд грн.
Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 15,36% річних вдалось залучити 3 млрд грн.
Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,80% річних приніс до бюджету 1,8 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|91*
|92*
|93
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000231625
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 02.07.2024
| 02.07.2024
| 02.07.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 03.07.2024
| 03.07.2024
| 03.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 14.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 12.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 11.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 12.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 10.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 11.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.02.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| 84.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.80
|Термін обігу (днів)
| 434
| 707
| 1 316
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 09.02.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 333 167 000
| 4 693 245 000
| 1 775 184 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 330 147 000
| 4 000 000 000
| 1 775 184 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 330 147 000
| 8 661 961 000
| 8 181 465 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 29
| 31
| 18
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 22
| 31
| 18
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.80
| 15.40
| 16.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.69
| 15.20
| 16.60
| Встановлена дохідність, %
| 14.74
| 15.40
| 16.80
| Середньозважена дохідність, %
| 14.72
| 15.36
| 16.80
|Надходження до бюджету
| 3 478 853 426.58
| 4 041 474 723.32
| 1 888 926 580.43
* - військові облігації
Дані: Мінфін України