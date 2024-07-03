Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін залучив понад 9 мільярдів від розміщення ОВДП

22:54 02.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 2 липня залучило до держбюджету понад 9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Facebook.

Таким чином, від розміщення гривневих паперів терміном 1,2 роки під 14,72% залучили 3,47 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 15,36% річних вдалось залучити 3 млрд грн.

Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,80% річних приніс до бюджету 1,8 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону91*92*93
Код випуску облігацій Первинне

розміщення UA40002312К7

Дорозміщення UA4000231559Дорозміщення UA4000231625
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 02.07.2024 02.07.2024 02.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 03.07.2024 03.07.2024 03.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 14.08.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 12.02.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 11.02.2026
Дата оплати відсотків   12.08.2026
Дата оплати відсотків   10.02.2027
Дата оплати відсотків   11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 84.00
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.80
Термін обігу (днів) 434 707 1 316
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 09.02.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 333 167 000 4 693 245 000 1 775 184 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 330 147 000 4 000 000 000 1 775 184 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 330 147 000 8 661 961 000 8 181 465 000
Кількість поданих заявок, шт. 29 31 18
Кількість задоволених заявок, шт. 22 31 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.80 15.40 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.69 15.20 16.60
Встановлена дохідність, % 14.74 15.40 16.80
Середньозважена дохідність, % 14.72 15.36 16.80
Надходження до бюджету 3 478 853 426.58 4 041 474 723.32 1 888 926 580.43

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7476
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 43,6977
  0,0124
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7000  0,04 0,10 40,7150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес