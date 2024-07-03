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АНАЛІТИКА

Долар США залишається в плюсі до євро та єни, стабільний до фунта

16:03 02.07.2024 |

Фінанси

 

Долар США залишається в плюсі в парах з євро та єною і стабільний до фунта стерлінгів вдень у вівторок, трейдери оцінюють макроекономічну статистику єврозони та очікують виступів глав центробанків.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує курс долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 2,5% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у вівторок попередні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з травнем, коли вона становила 2,6%. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, також передбачав зниження темпів до 2,5%.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні залишилося на рівні 2,9%. Експерти очікували уповільнення базової інфляції до 2,8%.

Безробіття в єврозоні в травні залишилося на рівні попереднього місяця - 6,4%. Це мінімальний показник за час ведення розрахунків. Аналітики також не прогнозували зміни.

Найближчими годинами розпочнуться виступи глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та його колеги з Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,0724 порівняно з $1,0741 на закриття сесії в понеділок.

Курс фунта до долара становить $1,2650, як і за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти в парі зієною підвищилася до 161,63 єни порівняно зі 161,45 єни напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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