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Джеймі Даймон
НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,7155 грн/$1
12:42 02.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 липня 2024 року.
|Показник
|01.07.2024
|02.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.6172
|40.7155
|0.24
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 липня - 40,6413 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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