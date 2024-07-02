Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і ОВДП - МВФ

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал, йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Капітал у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина - із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути - ІФ-У)", - зазначається в документі, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Уточнено, що на частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

В оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою EFF, підготовленому українською стороною, зазначено, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Нацбанк і Міністерство фінансів у консультації з МВФ та іншими МФІ запропонували пріоритетні заходи із поліпшення інфраструктури ринку капіталу. На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, що дозволяє Нацбанку розширити його наявний лінк із Clearstream до кінця липня 2024 року, щоб полегшити доступ іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій (НДУ) і НБУ за технічного сприяння МВФ матимуть на меті встановити прямий зв'язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року, щоб розширити доступ іноземних інвесторів до ширшого спектра інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін запропонує подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Як повідомлялося, НКЦПФР у березні попередила учасників ринку, представників профільних асоціацій і менеджмент бірж про високий ризик втрати ліцензій двома з трьох бірж, що працюють на ринку, - ПФТС і "Української біржі" (УБ, Київ). Серед можливих причин - невиконання пруденційного нормативу ліквідності, а також структура акціонерного капіталу.

На початку червня Комісія ухвалила рішення про анулювання ліцензії УБ через наявність підсанкційних осіб у структурі акціонерного капіталу, яке УБ має намір оскаржувати.

Найбільшим акціонером ПФТС з початку 2022 року є BOCE Co. Limited. Згідно з даними системи розкриття НКЦПФР, на кінець 2023 року інші акціонери з пакетом понад 5% були відсутні, проте 2 квітня біржа повідомила про отримання 8,856607% акцій ТОВ "Емпоріум" підконтрольного SCM Financial Overseas Limited Ріната Ахметова.

Обсяг торгів на ПФТС 2023 року, за її даними, зріс у 3,6 раза - до 320,8 млрд грн, що становило 63% від загального обсягу торгів організаторів торгів цінними паперами в Україні, зокрема в грудні - 28,6 млрд грн, або 66% від загального обсягу торгів у країні.

На ринку, окрім УБ і ПФТС, ліцензію біржі має також ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро).