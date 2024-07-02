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Ціни на золото знижуються в очікуванні виступу Пауелла, зарплати в центрі уваги; мідь слабшає
08:41 02.07.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, залишаючись у вузькому торговому діапазоні, оскільки очікування безлічі сигналів щодо процентних ставок в США утримувало трейдерів в значній мірі в несприятливому настрої щодо ринків металів.
Жовтий метал продовжував падати в червні, оскільки побоювання щодо високих процентних ставок в США підштовхували долар і прибутковість казначейських облігацій до зростання. Ціна на золото також залишалася на рівні 2300 доларів за унцію.
Спотове золото о 06:29 EET впало на 0,2% до 2326,47 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,1% до 2335,80 доларів за унцію.
Ціна на золото залишається обмеженою діапазоном, зосереджуючись в основному на безлічі сигналів щодо процентних ставок, які мають надійти цього тижня.
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить на конференції Європейського центрального банку пізніше у вівторок, хоча навряд чи він дасть якісь нові коментарі щодо процентних ставок.
Але окрім виступу Пауелла, в середу будуть опубліковані протоколи червневого засідання ФРС, після того, як центральний банк значно применшив очікування щодо зниження процентних ставок під час засідання.
У п'ятницю будуть опубліковані дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, які дадуть більше інформації про ринок праці, який останніми місяцями демонструє значні темпи зростання. Цей сектор також є ключовим фактором для ФРС при зниженні ставок.
Золото отримало незначну підтримку від нещодавнього збільшення очікувань щодо зниження ставки у вересні. CME Fedwatch Tool показує, що трейдери встановлюють ціни з майже 60% ймовірністю того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів.
Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.
Проте, збільшення обсягів купівлі золота центральними банками, особливо в Азії, дозволило золоту утримувати високі позиції на початку року.
Інші дорогоцінні метали знизилися у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $990,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $29,582 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок ще більше знизилися, оскільки настрої по відношенню до основного імпортера Китаю залишалися в основному негативними. Побоювання з приводу уповільнення темпів зростання світової економіки також сильно вплинули на ціни.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 644,50 за тонну після різкого падіння в понеділок, тоді як місячні ф'ючерси на мідь продовжили втрати, впавши до $4,4065 за фунт.
Змішані дані по індексу менеджерів із закупівель з Китаю дали різні сигнали про економічне відновлення в країні.
Третій пленум Комуністичної партії Китаю - зустріч високопосадовців, яка має відбутися в липні - тепер має дати більше сигналів щодо країни.
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