Долар злетів до 38-річного максимуму до єни, оскільки ризик Трампа піднімає прибутковість в США

У вівторок курс долара США до єни досяг майже 38-річного максимуму після різкого зростання прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори обмірковували потенціал другого президентства Дональда Трампа.

Євро залишався твердим, оскільки конкуруючі французькі політичні партії об'єднали зусилля, щоб запобігти приходу до влади ультраправого "Національного об'єднання" (RN).

Пізніше в цей же день голова ФРС США Джером Пауелл виступить на заході, організованому Європейським центральним банком, де обговорить шляхи монетарної політики США на цьому тижні, коли будуть опубліковані кілька звітів по зайнятості, в тому числі у вівторок дані по вакансіях від JOLTS, які є фаворитом ФРС.

У вівторок долар трохи зміцнився до 161,56 ієни, наблизившись до нічного максимуму 161,72 ієни, рівня, який не спостерігався з грудня 1986 року.

Валютна пара дуже чутлива до прибутковості американських облігацій, і еталонна 10-річна прибутковість казначейських облігацій зросла майже на 14 базисних пунктів до 4,479% на початку тижня. Аналітики пояснюють це очікуваннями перемоги Трампа на президентських виборах, що призведе до підвищення мит та державних запозичень. Дохідність 10-річних облігацій становила 4,4534% за токійським часом.

За словами Кріса Вестона, керівника аналітичного відділу Pepperstone, незадовільний виступ президента Джо Байдена на дебатах минулого тижня став причиною зростання прибутковості, але додатковим каталізатором стало рішення Верховного суду в понеділок про те, що Трамп має широкий імунітет від судового переслідування за спроби скасувати свій програш на виборах у 2020 році.

"Трейдери облігаціями стежать за зростаючими шансами Трампа зайняти Білий дім, і ринок відчуває, що Трамп 2.0 буде інфляційним", - сказав Вестон.

Погіршення стану єни змушує трейдерів перебувати в стані підвищеної готовності до японської інтервенції після того, як влада витратила близько 9,8 трильйонів ієн (60,65 мільярдів доларів США) в кінці квітня і на початку травня, коли валюта впала до 160,82 за долар США.

Тим часом євро утримав свої позиції по відношенню до долара США, знизившись на 0,07% до $1,0733 після того, як у понеділок вперше з 13 червня досягнув позначки $1,0776.

Інвестори висловили полегшення, що антиіммігрантська, євроскептична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" не отримала більшої частки голосів у першому турі виборів на вихідних.

Зараз опоненти партії об'єднуються, щоб тактично зняти своїх кандидатів з другого туру голосування в неділю, щоб лише кандидат з найкращими показниками - незалежно від партії - зіткнувся з представником "Національного об'єднання". Крайній термін подачі бюлетенів закінчується у вівторок.

Азійські фондові ринки розпочали вівторок з приглушеної динаміки, якій бракувало загального напрямку.