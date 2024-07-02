Apple, Tesla підняли акції до вищого рівня закриття на легких передсвяткових торгах

Акції компаній-лідерів зростання на чолі з Apple і Tesla підняли високотехнологічний Nasdaq до більш високого рівня закриття в понеділок, в той час як Dow і S&P 500 також дещо зросли на легких передсвяткових торгах.

Інвестори чекають на дані по ринку праці США, які повинні бути опубліковані цього тижня, щоб отримати підказки про перспективи процентної ставки.

Акції Apple виросли на 2,9%, Microsoft - на 2%, а Amazon.com - на 2,2%, що сприяло зростанню Nasdaq.

"Найважливішим фактором прибутку є ВВП, а економіка все ще виглядає дуже здоровою, - сказав Бен Снайдер, старший стратег по акціях в Goldman Sachs Research.

"Ми прогнозуємо економічне зростання в США цього року - вище тренда - понад 2%, тож базовий ріст доходів все ще виглядає сильним. Крім ВВП, норма прибутку, схоже, відновлюється після досить важких кількох років".

За його словами, чверть прибутку індексу S&P 500 припадає на найбільші акції технологічних компаній, які також виглядають сильними.

Акції автовиробника Tesla підскочили на 6,1% напередодні даних про поставки автомобілів у другому кварталі.

Wells Fargo додав акції Tesla до свого "Списку тактичних ідей" на третій квартал, але зберіг їх рейтинг "недооцінених" і висловив занепокоєння з приводу уповільнення зростання поставок і ризику зниження цін.

Акції виробників напівпровідників Advanced Micro Devices впали на 2,8%, а Arm Holdings - на 2,9%, в результаті чого індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor наблизився до тижневого мінімуму.

Акції нерухомості, які також розглядаються як проксі-індикатор облігацій, впали майже на 1%, оскільки дохідність казначейських облігацій США підскочила до багатотижневих максимумів. Але вища дохідність часто збільшує прибутки банків, тому банківський індекс S&P 500 підскочив до найвищого рівня більш ніж за місяць.

Акції JP Morgan Chase досягли історичного максимуму після того, як найбільший американський банк у п'ятницю підвищив дивіденди до $1,25 на акцію з $1,15. Його правління також санкціонувало викуп акцій на суму 30 мільярдів доларів, починаючи з 1 липня.

Акції Chewy впали на 6,7%, розвернувши різке зростання на початку року, після того, як біржовий інфлюенсер Кіт Гілл, також відомий як "Roaring Kitty", оголосив про придбання 6,6% акцій компанії, що займається роздрібною торгівлею товарами для тварин.

Обсяги торгів були незначними, оскільки в четвер фондовий ринок буде закритий через День незалежності США. Обсяг торгів на американських біржах склав 10,59 млрд. акцій, в порівнянні з 11,89 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів. Низькі обсяги очікуються протягом усього тижня.

Індекс ділової активності у виробничому секторі Інституту управління поставками (PMI) показав, що в червні обсяги виробництва скоротилися третій місяць поспіль, а ціни на продукцію впали до шестимісячного мінімуму, що є обнадійливим сигналом для Федеральної резервної системи США в її боротьбі з інфляцією.

Трейдери дотримуються своїх ставок на два зниження процентних ставок в цьому році, починаючи з вересня, згідно з даними LSEG FedWatch.

Також цього тижня заплановані дані по вакансіях від JOLTS у вівторок, зайнятість від ADP, виробничі замовлення, індекс ділової активності в секторі послуг ISM і протокол останнього засідання ФРС в середу. У п'ятницю вийдуть дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс зазначив, що він як і раніше вважає, що ціновий тиск помірно знижується до цільового рівня 2%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 50,66 пунктів, або 0,13%, і закрився на позначці 39 169,52, S&P 500 виріс на 14,61 пунктів, або 0,27%, до 5 475,09, а Nasdaq Composite виріс на 146,70 пунктів, або 0,83%, до 17 879,30.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,87 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 162 нових максимуми і 99 нових мінімумів. Індекс S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів і 157 нових мінімумів. У п'ятницю Nasdaq і S&P 500 зафіксували третій поспіль квартальний приріст, причому індекс високотехнологічних компаній зробив це вперше за три роки. Однак квартальне падіння Dow викликало занепокоєння щодо необхідності більшої диверсифікації портфелів інвесторів.