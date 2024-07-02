Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 08:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 35%
22:44 01.07.2024 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за травень скоротилася на 0,5% в.п. і станом на 1 червня 2024 року становила 35%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Водночас за місяць зріс обсяг непрацюючих кредитів: на 993 млн грн - до 421,2 млрд грн.
Обсяг наданих банками кредитів зріс на 19,5 млрд грн за травень.
Найбільше NPL зосереджено у державних банках - 355 млрд грн. З них у ПриватБанку - 180,9 млрд грн.
Скорочення проблемних кредитів у травні зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 908 млн грн - до 30,5 млрд грн) та у приватних банках (на 539 млн грн - до 35,1 млрд грн).
До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото знижуються в очікуванні виступу Пауелла, зарплати в центрі уваги; мідь слабшає
|Азійські акції торгуються в обмеженому діапазоні на тлі коливань ставок; очікується виступ Пауелла
|Долар злетів до 38-річного максимуму до єни, оскільки ризик Трампа піднімає прибутковість в США
|Apple, Tesla підняли акції до вищого рівня закриття на легких передсвяткових торгах
|Уряд планує приватизацію «Сенс банку» та «Укргазбанку»
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій