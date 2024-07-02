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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,6172 грн/$1
12:38 01.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 липня 2024 року.
|Показник
|28.06.2024
|01.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.4515
|40.6172
|0.41
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 липня - 40,4542 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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