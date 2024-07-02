НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,6172 грн/$1

"Така модель була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, у свою чергу, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім підписувати відповідну угоду з РФ", - Зеленський.