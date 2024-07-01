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Держгарантії на портфельній основі: банки видали бізнесу кредитів на ₴118,3 мільярда

10:39 01.07.2024 |

Фінанси, Економіка

Держгарантії на портфельній основі: банки видали бізнесу кредитів на &#8372;118,3 мільярда

 

Українські банки із грудня 2020 року, станом на 1 червня 2024 року, видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 118,3 млрд грн, із них у травні - на 2,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 червня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 160 кредитів на суму 66,4 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,1 млрд гривень. Це близько 69% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

У травні укладено 823 кредитні договори на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 червня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «ПриватБанк»: 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 902 кредити на 11,2 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд грн (66 % від свого ліміту).

Держгарантії на портфельній основі: банки видали бізнесу кредитів на &#8372;118,3 мільярда

 

Найбільший обсяг кредитів обслуговується: у Києві - 2 233 кредити на загальну суму 7,8 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1 511 кредитів на 5 млрд грн, у Львівській - 1 672 кредити на 4,9 млрд грн, у Київській - 1 178 кредитів на 4,1 млрд грн та у Харківській - 574 кредити на 3,9 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 4 961 кредит на загальну суму 29,2 млрд грн, оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 8 145 кредитів на 17,1 млрд грн, переробна промисловість - 2 967 кредитів на 13,8 млрд грн, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 110 кредитів на 2,4 млрд грн та будівництво - 476 кредитів на 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії. Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.
 

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