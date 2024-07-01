Євро піднявся до двотижневого максимуму після перемоги ультраправих у першому турі виборів у Франції

Євро досяг двотижневого максимуму на азіатській сесії в понеділок після того, як перший тур дострокових виборів у Франції вивів ультраправих на лідируючі позиції, але не дав ясності щодо остаточного результату, що змусило інвесторів готуватися до подальшої волатильності.

Партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" (RN) вийшла вперед у першому турі, підтвердивши очікування, хоча аналітики відзначили, що її партія отримала меншу частку голосів, ніж спочатку прогнозували деякі опитування.

Але невизначеність переважала, оскільки остаточний результат залежатиме від того, як партії вирішать об'єднати зусилля в кожному з 577 виборчих округів країни для участі у другому турі, а перед другим туром, який відбудеться наступної неділі, вже ведуться торги на виборах.

Одне з опитувань показало, що RN потенційно може отримати абсолютну більшість голосів.

Згідно з даними LSEG, євро, який ослаб на 0,8% після того, як президент Еммануель Макрон оголосив про проведення виборів 9 червня, піднявся до більш ніж двотижневого максимуму в $1,076175. Востаннє ціна зросла на 0,4% до $1,075425.

"Я думаю, що це невелике "гаразд, не було ніяких сюрпризів", тому було відчуття полегшення", - сказала Фіона Цинкотта, старший ринковий аналітик City Index.

"У Ле Пен була трохи менша перевага, ніж показували деякі опитування, що, можливо, допомогло євро трохи піднятися на відкритті торгів".

Шокуюче голосування сколихнуло ринки, оскільки ультраправі, а також лівий альянс, який посів друге місце в неділю, пообіцяли значне збільшення витрат. Інвестори занепокоєні, враховуючи і без того високий дефіцит бюджету Франції, який спонукав ЄС рекомендувати дисциплінарні заходи.

Минулого тижня премія, яку власники облігацій вимагають за утримання боргу Франції над боргом Німеччини, зросла до найвищого рівня з 2012 року, під час боргової кризи в єврозоні.

Акції трьох великих кредиторів - Societe Generale, BNP Paribas та Credit Agricole - впали від 9% до 14%, що призвело до падіння паризького фондового індексу CAC 40 майже на 7%.

Аналітики очікують незначного відновлення французьких облігацій.

Європейські фондові індекси налаштовані на значно вище відкриття, ф'ючерси на Eurostoxx 50 підскочили на 1,18%, в той час як ф'ючерси на французькі вівсяні облігації зросли на 0,22% в азійські години.

"Ми намагаємося побачити суттєве і стійке відновлення", - сказав Пітер Говс, керівник відділу досліджень суверенних боргових зобов'язань розвинених ринків в MFS Investment Management.

Ринки заспокоїлися після початкових потрясінь, що послідували за оголошенням результатів виборів, коли партія "Національне об'єднання" призупинила деякі зі своїх найбільш радикальних планів і заявила, що буде поважати фіскальні правила ЄС, які вимагають від Франції скорочення дефіциту, але в п'ятницю вони зазнали ще одного удару.

"Ринки особливо стурбовані фіскальними наслідками потенційної перемоги ультраправих на дефіцит бюджету Франції та динаміку боргу", - сказав Васу Менон, керуючий директор інвестиційної стратегії OCBC в Сінгапурі.

Очікується, що ринки залишатимуться волатильними, враховуючи високу невизначеність щодо остаточних результатів наступного тижня.

Багато що залежить від політичних домовленостей. Кандидати, що вийшли до другого туру, мають час до вечора вівторка, щоб вирішити, чи скласти свої повноваження, чи балотуватися.

Лівий альянс зніме з другого туру кандидатів, які посядуть третє місце в неділю, заявив Жан-Люк Меленшон, лідер партії "Нескорена Франція".

Французькі облігації можуть відновитися, якщо альянси, покликані заблокувати прихід до влади "Національного об'єднання", почнуть виглядати переконливо, сказала Кетлін Брукс, директор з досліджень торгової платформи XTB.

Підживлюючи невизначеність, висока явка виборців у неділю свідчить про те, що Франція прямує до рекордної кількості трьох турів виборів, які, як очікується, принесуть "Національному руху" набагато більше користі, ніж двотурові змагання.

"Ринки очікує ще один тиждень дуже високої невизначеності. Ймовірно, це страх, оскільки "Національне об'єднання" все ще може отримати абсолютну більшість наступного тижня", - сказав Карстен Бжескі, голова макроекономічного відділу ING.