Азійські акції знижуються на тлі змішаних індексів ділової активності в Китаї; невизначеність щодо ставок зберігається

Більшість азіатських акцій в понеділок торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори реагували на змішані сигнали щодо ділової активності в Китаї, в той час як невизначеність щодо процентних ставок в США залишалася в грі.

Регіональні ринки слабо відреагували на негативне закриття Волл-стріт в п'ятницю, оскільки фіксація прибутку в кінці кварталу в значній мірі компенсувала деякі підвищені очікування щодо зниження ставок Федеральним резервом.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з невеликим позитивним трендом в Азії, хоча інвестори залишалися в очікуванні виступу голови ФРС Джерома Пауелла, протоколу червневого засідання ФРС і даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які можуть дати нові підказки щодо процентних ставок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизились на 0,5% та 0,2% відповідно після того, як державні та приватні індекси менеджерів із закупівель дали різні сигнали щодо стану економіки.

Урядові дані, опубліковані в неділю, показали, що виробничий сектор Китаю в червні скоротився другий місяць поспіль. На противагу цьому, приватний індекс PMI, опублікований у понеділок, показав, що сектор розширюється найшвидшими темпами за останні три роки.

Хоча ці два показники відрізняються за обсягом охоплених компаній, вони все одно змалювали дві контрастні картини найбільшої економіки Азії, що тримає інвесторів у невизначеності щодо її економічних перспектив.

Китайські ринки вже зазнали значних втрат у червні, впавши з пікових значень 2024 року, оскільки уповільнення заходів стимулювання з боку Пекіна призвело до погіршення настроїв щодо країни.

У центрі уваги в липні - третій Пленум Комуністичної партії Китаю, зустріч високопосадовців, на якій уряд, ймовірно, окреслить додаткові заходи економічної підтримки.

Азійські ринки відступили на тлі певної невизначеності щодо Китаю. Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, в той час як південнокорейський KOSPI не змінився.

Ринки Гонконгу були закриті на вихідні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо негативно, при цьому індекс налаштований на фіксацію прибутку після досягнення серії рекордних максимумів у червні.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 0,3% та 0,4% відповідно.

Обидва індекси втратили більшу частину свого попереднього зростання після того, як уряд несподівано переглянув дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал, показавши набагато глибше падіння, ніж очікувалося спочатку.

Це свідчить про зростаючі тріщини в японській економіці, які можуть стати перешкодою для прибутків компаній у найближчі місяці.

Але слабша економіка також дає можливість Банку Японії довше утримувати низькі процентні ставки, що є позитивним фактором для місцевих фондових ринків.