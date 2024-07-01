Індекси Волл-стріт знизилися, оскільки інвестори перетравили дані по інфляції та президентські дебати

Американські акції в п'ятницю знизилися після того, як ранішнє ралі закінчилося, оскільки інвестори перетравили дані по інфляції і зважили політичну невизначеність після президентських дебатів в США.

Акції Nike зазнали найкрутішого одноденного падіння за останні два десятиліття після похмурого прогнозу.

"Я не думаю, що показник інфляції сильно зміниться, тому що Федеральна резервна система досить серйозно ставиться до своєї мети в 2% і залишається дисциплінованою", - сказала Енн Мілетті, голова відділу активного капіталу Allspring.

Дані показали, що в травні місячна інфляція в США не змінилася, що є обнадійливим фактом після того, як сильне зростання цін на початку цього року викликало сумніви щодо ефективності монетарної політики ФРС.

Звіт Міністерства торгівлі також показав, що споживчі витрати незначно зросли минулого місяця, підживлюючи оптимізм щодо того, що центральний банк США може забезпечити таку бажану "м'яку посадку" для економіки.

Бети на зниження ставки у вересні зросли до 66% після публікації індексу цін на особисті споживчі витрати, свідчать дані LSEG FedWatch.

Трейдери зберігають бети на два зниження ставок, незважаючи на прогнози ФРС лише на одне в цьому році, оскільки вони сподіваються, що інфляція буде продовжувати охолоджуватися.

Перші дебати в четвер між президентом США Джо Байденом і республіканським суперником Дональдом Трампом також вплинули на акції, сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер Globalt Investments, посилаючись на хиткі результати чинного президента.

"Люди намагаються думати про те, що станеться з президентськими виборами. Тому замість того, щоб зменшити невизначеність після дебатів, вона збільшилася", - сказав він.

Прибутковість казначейських облігацій відіграла попередні втрати і закрилася зростанням, додавши тиску на деякі мегакапіталізовані акції.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі визнала уповільнення інфляції і зазначила, що це "хороша новина, що політика працює". Голова ФРС Мішель Боуман заявила, що центральний банк буде йти своїм шляхом, оскільки його мета по інфляції ще не досягнута.

Індекси S&P 500 енергетики та нерухомості зросли на 0,42% та 0,62%, в той час як комунальні та комунікаційні послуги впали на 1,08% та 1,63%, відповідно.

Акції Nike впали на 19,98% після прогнозу несподіваного падіння доходів у 2025 фінансовому році, що негативно вплинуло на ширший споживчий сектор.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 41,12 пункту, або на 0,11%, до 39 122,94. S&P 500 втратив 22,57 пункти, або 0,41%, до 5 460,30, а Nasdaq Composite впав на 126,08 пункти, або 0,71%, до 17 732,60.

Обсяги торгів зросли до закриття торгів, коли FTSE Russell завершив відновлення своїх індексів. Це був другий найбільший денний обсяг цього року.

Індекси S&P 500 та Nasdaq зареєстрували квартальний приріст на 3,9% та 8,3% відповідно. Індекс Dow впав на 1,7%, підкресливши розбіжність між більш технологічними індексами та рештою ринку.

Серед окремих акцій виробник оптичного мережевого обладнання Infinera підскочив на 15,78% після того, як Nokia заявила, що придбає компанію за $2,3 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,29 до 1, при цьому було зафіксовано 271 нових максимумів і 75 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів і 139 нових мінімумів.