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Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає до єни

15:59 28.06.2024 |

Фінанси

 

Долар США вдень у п'ятницю стабільний до євро й фунта стерлінгів, але дешевшає в парі з єною.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів зростає на 0,06%.

Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, втрачає вдень 0,05%.

Федеральна резервна система цього року знизить процентні ставки один раз, на 25 базисних пунктів, як і раніше очікує президент Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаель Бостік.

"Беручи до уваги всі обставини, я продовжую вважати, що кон'юнктура, найімовірніше, потребуватиме зниження ставки за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у четвертому кварталі цього року", - йдеться в есе Бостіка, оприлюдненому напередодні на сайті регіонального ФРБ.

Він не надає стійкої переваги у виборі будь-якого конкретного курсу грошово-кредитної політики.

"Є цілком імовірні сценарії, у яких можуть бути доцільними більша кількість знижень ставки, їх відсутність або навіть підвищення ставки", - пише Бостік і додає, що орієнтуватиметься на статдані й "обстановку на місцевості".

Євро станом на 15:00 EET торгується на рівні $1,0699 порівняно з $1,0705 за підсумками минулої сесії.

Фунт стерлінгів коштує $1,2642 порівняно з $1,2640 напередодні.

Курс долара до єни становить 160,61 єни проти 160,78 єни днем раніше.

Японська нацвалюта відновлюється з мінімуму за 38 років, встановленого на новині, що новим заступником міністра фінансів з питань валюти призначено Ацусі Мімура, який змінить Масато Канда.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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