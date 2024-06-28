Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 08:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар подолав рівень у 161 єну, напередодні публікації даних з інфляції в США
08:23 28.06.2024 |
Долар у п'ятницю виріс другий квартал поспіль і підскочив до майже сорокарічного максимуму проти пошарпаної єни, коли трейдери попередньо перевірили рішучість Японії захищати свою валюту в очікуванні важливих даних по інфляції в США.
Республіканський кандидат в президенти США Дональд Трамп обрушив шквал часом неправдивих нападок на президента Джо Байдена під час їх перших передвиборчих дебатів в Атланті, а долар виріс, оскільки Байден кілька разів запнувася.
Єна досягла 161,27 за долар, що є найнижчим показником з 1986 року, а євро знизився на 0,1% і востаннє був на рівні $1,0693. Австралійський і новозеландський долари впали приблизно на 0,2% кожен, востаннє коштуючи $0,6631 і $0,6068 відповідно.
"Байден погано виступив, - сказав Джейсон Вонг, ринковий стратег BNZ у Веллінгтоні.
За його словами, це збільшило шанси на президентство Трампа і на імпортні мита, зазначивши, що трейдери купували долари, але рухи були досить скромними.
Індекс долара зрівнявся з восьмитижневим максимумом середи 106,13 і за квартал виріс на 1,5%.
Це вже друге квартальне зростання поспіль, оскільки ринки зменшили очікування зниження ставок в США за останні шість місяців. Індекс витрат на особисте споживання (PCE), який є основним показником інфляції ФРС, буде опублікований пізніше в п'ятницю. Якщо його річне зростання сповільниться до 2,6% в травні, як очікують економісти, це може відкрити шлях до зниження ставок цього року.
У п'ятницю курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,2633, і в цілому був стабільним протягом кварталу, оскільки ринки очікували на загальні вибори в Британії наступного тижня і на те, чи зможуть лейбористи - якщо вони отримають очікувану перемогу - відродити стагнуючу економіку.
Найбільше в цьому кварталі втратила єна, яка впала на 6% за долар з кінця березня і більш ніж на 12% у 2024 році.
На початку п'ятниці вона сягнула рекордного мінімуму по відношенню до спільної валюти - 172,38 за євро. Базова інфляція в столиці Японії прискорилася в червні, як показали дані, опубліковані в п'ятницю, хоча це не надто підтримало єну.
Низькі процентні ставки в Японії стимулювали продаж ієни за більш дохідні валюти навіть тоді, коли дохідність японських облігацій почала зростати, а чиновники попередили про черговий раунд валютних інтервенцій.
У п'ятницю Японія замінила провідного валютного дипломата Масато Канду на експерта з фінансового регулювання Ацуші Мімуру. Міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив, що влада "глибоко стурбована" впливом "швидких і односторонніх" рухів ієни.
"Після того, як ми пробили 160 (за долар без інтервенцій), що далі? Я думаю, що це те, що цікавить ринки, - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім. "Коли вони збираються показати свою руку, якщо вони не збираються показувати руку на 160?"
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кирило Тимошенко повідомив, що до нього приходили з обшуками у справі, до якої він не має стосунку
ТОП-НОВИНИ
|FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot
|Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями
|EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні
|11 вимог Орбана. Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу
У РУБРИЦІ
|Азійські акції зростають напередодні даних по інфляції
|Долар подолав рівень у 161 єну, напередодні публікації даних з інфляції в США
|Уолл-стріт закрилася стримано, оскільки інвестори сидять в очікуванні даних по інфляції
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,5591 грн/$1
|Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору нового голови правління
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.06.24
Бізнес
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем
|У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю