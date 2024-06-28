Долар подолав рівень у 161 єну, напередодні публікації даних з інфляції в США

Долар у п'ятницю виріс другий квартал поспіль і підскочив до майже сорокарічного максимуму проти пошарпаної єни, коли трейдери попередньо перевірили рішучість Японії захищати свою валюту в очікуванні важливих даних по інфляції в США.

Республіканський кандидат в президенти США Дональд Трамп обрушив шквал часом неправдивих нападок на президента Джо Байдена під час їх перших передвиборчих дебатів в Атланті, а долар виріс, оскільки Байден кілька разів запнувася.





Єна досягла 161,27 за долар, що є найнижчим показником з 1986 року, а євро знизився на 0,1% і востаннє був на рівні $1,0693. Австралійський і новозеландський долари впали приблизно на 0,2% кожен, востаннє коштуючи $0,6631 і $0,6068 відповідно.

"Байден погано виступив, - сказав Джейсон Вонг, ринковий стратег BNZ у Веллінгтоні.

За його словами, це збільшило шанси на президентство Трампа і на імпортні мита, зазначивши, що трейдери купували долари, але рухи були досить скромними.

Індекс долара зрівнявся з восьмитижневим максимумом середи 106,13 і за квартал виріс на 1,5%.

Це вже друге квартальне зростання поспіль, оскільки ринки зменшили очікування зниження ставок в США за останні шість місяців. Індекс витрат на особисте споживання (PCE), який є основним показником інфляції ФРС, буде опублікований пізніше в п'ятницю. Якщо його річне зростання сповільниться до 2,6% в травні, як очікують економісти, це може відкрити шлях до зниження ставок цього року.

У п'ятницю курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,2633, і в цілому був стабільним протягом кварталу, оскільки ринки очікували на загальні вибори в Британії наступного тижня і на те, чи зможуть лейбористи - якщо вони отримають очікувану перемогу - відродити стагнуючу економіку.

Найбільше в цьому кварталі втратила єна, яка впала на 6% за долар з кінця березня і більш ніж на 12% у 2024 році.

На початку п'ятниці вона сягнула рекордного мінімуму по відношенню до спільної валюти - 172,38 за євро. Базова інфляція в столиці Японії прискорилася в червні, як показали дані, опубліковані в п'ятницю, хоча це не надто підтримало єну.

Низькі процентні ставки в Японії стимулювали продаж ієни за більш дохідні валюти навіть тоді, коли дохідність японських облігацій почала зростати, а чиновники попередили про черговий раунд валютних інтервенцій.

У п'ятницю Японія замінила провідного валютного дипломата Масато Канду на експерта з фінансового регулювання Ацуші Мімуру. Міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив, що влада "глибоко стурбована" впливом "швидких і односторонніх" рухів ієни.

"Після того, як ми пробили 160 (за долар без інтервенцій), що далі? Я думаю, що це те, що цікавить ринки, - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім. "Коли вони збираються показати свою руку, якщо вони не збираються показувати руку на 160?"