Уолл-стріт закрилася стримано, оскільки інвестори сидять в очікуванні даних по інфляції

Американські фондові індекси завершили четвер приблизно на незмінній позначці, оскільки інвестори очікували свіжих даних по інфляції, а Nasdaq зміг вирвати невеликий прибуток після того, як дані показали подальше уповільнення економічної активності, що підвищило надію інвесторів на зниження процентних ставок.

"Ринок перебуває в певній вичікувальній позиції щодо індексу цін на споживчі товари (PCE), оскільки не було значних каталізаторів", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій Baird, коментуючи публікацію щомісячного індексу цін на споживчі товари (PCE) - ключового показника інфляції для Федерального резерву, який вийде в п'ятницю.

Дані показали, що нові замовлення на основні капітальні товари американського виробництва несподівано впали в травні, в той час як основні замовлення на товари тривалого користування впали на 0,1% проти прогнози зростання на 0,2%, що посилює переконання інвесторів в тому, що слабша економіка може спонукати Федеральний резерв знизити процентні ставки у вересні.

Тижневі заявки на допомогу з безробіття впали до 233 000, не дотягнувши до очікуваних 236 000. Крім того, остаточний друк показав, що економічне зростання США в першому кварталі зросло більше, ніж очікувалось.

Дохідність 10- та 2-річних облігацій, яка рухається обернено пропорційно до цін, впала після того, як дані показали продовження, але помірне сповільнення економічної активності, тоді як 7-річні облігації знизились після аукціону на суму 44 мільярди доларів.

Акції мегакапів, таких як Alphabet і Meta Platforms, зміцнилися на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій США, збільшившись на 0,83% і 1,25%. Акції Amazon виросли на 2,19% після того, як в середу вперше досягли ринкової вартості в 2 трильйони доларів.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 36,53 пункти, або на 0,09%, до 39 164,33, S&P 500 - на 5,16 пункти, або на 0,09%, до 5 483,06, а Nasdaq Composite - на 53,53 пункти, або на 0,30%, до 17 858,68.

Учасники ринку висловили занепокоєння щодо стійкості ралі і закликали до диверсифікації портфелів, щоб застрахуватися від можливих різких втрат.

Тим часом, згідно з даними FedWatch від LSEG, інвестори здебільшого дотримуються своєї думки про два зниження ставок цього року, хоча ФРС прогнозувала лише одне, і ймовірність зниження у вересні становить 59,5%.

У своєму політичному есе президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що інфляція "здається, зменшується", і це повинно дозволити зниження ставок пізніше цього року, в той час як голова ФРБ Мішель Боумен повторила, що вона все ще не готова підтримати зниження ставок центрального банку, оскільки інфляційний тиск все ще залишається високим.

"Те, чого ми чекали більшу частину тижня, - це переважання доказів, які б схилили шальки терезів на бік інфляції", - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management.

Акції Micron впали на 7,11% після того, як прогноз прибутку в четвертому кварталі розчарував інвесторів, які сподівалися на більший потенціал від діяльності виробника мікросхем пам'яті в умовах буму штучного інтелекту.

Nvidia впала на 1,90%, продовжуючи своє недавнє турбулентне падіння.

Walgreens Boots Alliance впав на 22,16% після скорочення прогнозу прибутку на 2024 рік і оголошення планів закрити більше магазинів в США, що не приносять прибутку.

Виробник джинсового одягу Levi Strauss впав на 15,4% після того, як не виправдав очікувань щодо доходів у другому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,62 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 168 нових максимумів і 78 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 41 новий максимум і 118 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,49 мільярдів акцій, порівняно з 11,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.