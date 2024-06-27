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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,5591 грн/$1
12:43 27.06.2024 |
|Показник
|26.06.2024
|27.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5212
|40.5591
|0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 27 червня - 40,5138 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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