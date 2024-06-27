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Акції в Азії падають, оскільки Micron спричинив втрати техсектору, дані з Китаю псують настрій
08:09 27.06.2024 |
Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки акції технологічних компаній перейняли слабкість своїх американських колег після невтішних прогнозів від великого виробника мікросхем Micron.
Китайські акції зазнали тривалих втрат, оскільки слабкі дані по промисловому прибутку ще більше погіршили настрої по відношенню до країни, в той час як трейдери очікували подальшого розвитку подій в потенційній торговельній війні із Заходом.
Регіональні ринки реагували на посередні сигнали з Уолл-стріт, завершивши торги трохи вище в умовах нестабільності. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали в четвер, оскільки середні прогнози по доходах від Micron Technology Inc змусили інвесторів скинути акції виробників мікросхем.
Очікування ключових сигналів з США - даних по індексу цін PCE і президентських дебатів - також зберігало неспокійні настрої.
Азійські біржі, що мають велику частку технологічного сектора, були серед найгірших в регіоні в четвер. Японський Nikkei 225 втратив 1,2%, а південнокорейський KOSPI - 0,5%.
Поєднання технологічної слабкості та хвилювання щодо Китаю призвело до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,7%.
Хоча квартальні прибутки Micron перевершили очікування, прогноз доходів на поточний квартал розчарував інвесторів, які сподівалися на більше, особливо з огляду на те, що з минулого року ціна акцій компанії зросла більш ніж на 100%. Акції Micron впали майже на 8% в неробочий час.
Невтішні прогнози породили певні сумніви щодо буму попиту, спричиненого штучним інтелектом, а також змусили інвесторів зафіксувати частину нещодавнього прибутку в акціях технологічних компаній.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,7% і 0,9% відповідно, оскільки дані показали, що зростання промислових прибутків країни в травні сповільнилося.
Ці дані посилили занепокоєння, що економічне зростання найбільшої економіки Азії сповільнюється, і що Пекіну доведеться вжити більше заходів стимулювання в найближчі місяці, щоб прискорити зростання.
Комуністична партія Китаю має провести свій Третій пленум - ключову зустріч високопосадовців - у липні, де вона, ймовірно, оголосить про додаткові заходи економічної підтримки.
Але настрої щодо Китаю вже залишаються слабкими перед обличчям потенційної торговельної війни із Заходом після того, як Європейський Союз приєднався до США, запровадивши ввізні мита на китайські електромобілі.
Більш широкі азіатські ринки були в основному негативними. Австралійський ASX 200 знизився на 1%, продовживши різке падіння попередньої сесії після того, як більш високі, ніж очікувалось, показники інфляції посилили занепокоєння щодо можливого підвищення процентної ставки Резервним банком.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились стримано, очікується, що індекс візьме паузу, щоб перевести подих після серії рекордних максимумів цього тижня.
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