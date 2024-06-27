Уолл-стріт закрився з невеликим зростанням. Торгівля була нестабільна напередодні даних по інфляції

Основні фондові індекси США закрилися зі скромним зростанням в середу після неспокійної торгової сесії, оскільки інвестори тримають свої карти в руках напередодні президентських дебатів і звіту по інфляції, за яким пильно стежать політики Федерального резерву.

"Ми перебуваємо в такому стані, поки чекаємо п'ятничного звіту про витрати на особисте споживання, щоб отримати більше інформації", - сказав Майкл Грін, портфельний менеджер Simplify.

Провідний виробник чіпів Nvidia закрився зростанням на 0,25%, підскочивши перед самим закриттям торгів, щоб надолужити втрати. Інші мега-компанії, такі як Apple, Amazon.com і Tesla, також продемонстрували зростання.

Цього тижня очікується публікація кількох економічних даних, зокрема, в п'ятницю буде оприлюднено індекс цін на витрати на особисте споживання (PCE), який є основним показником інфляції, що використовується Федеральним резервом для прийняття рішень щодо монетарної політики.

ФРС прогнозує лише одне зниження процентної ставки в цьому році, в грудні. Але інвестори вбачають 56,3% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні і близько двох знижень до кінця року, як показав додаток LSEG "Ймовірності процентних ставок".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 16,10 пунктів, або на 0,04%, до 39 128,26, S&P 500 - на 8,61 пунктів, або на 0,16%, до 5 477,91, а Nasdaq Composite - на 87,50 пунктів, або на 0,49%, до 17 805,16.

"Інвестори сидять, склавши руки, в очікуванні завтрашніх президентських дебатів та додаткових економічних новин, зокрема, цієї п'ятниці," - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA.

Позитивні прибутки і м'які дані по інфляції можуть сприяти більшій ротації від технологій до секторів, які відставали в цьому році, вважає Райан Детрік, головний ринковий стратег в Carson Group.

Раніше цього тижня інвестори збільшили ставки на нетехнологічні сектори.

"Ми, ймовірно, побачимо, що ця нестабільність триватиме доти, доки не з'явиться каталізатор", - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

Виробник побутової техніки Whirlpool підскочив на 17,1% після того, як агентство Reuters повідомило, що німецький машинобудівний концерн Robert Bosch розглядає можливість купівлі американського виробника побутової техніки.

Акції FedEx підскочили на 15,53% після того, як гігант доставки спрогнозував прибуток у 2025 фінансовому році, який перевищив прогнози, що призвело до зростання транспортного індексу Dow Jones до найвищого рівня за останній місяць.

Акції Apple зросли майже на 2% після того, як Розенблат підвищив рекомендацію виробника iPhone до "купувати" з "нейтральної". Акції Tesla зросли на 4,81% після того, як Stifel ініціював покриття з рейтингом "купувати".

Акції Amazon Inc зросли на 3,90%, завдяки чому ринкова вартість компанії перевищила $2 трлн, ставши п'ятою американською корпорацією, яка перетнула цей рівень.

Акції найбільших американських банків, включаючи Morgan Stanley, Citigroup та Bank of America, знизилися напередодні оприлюднення результатів щорічного стрес-тесту банківського сектору, проведеного ФРС.

Широкий фінансовий індекс S&P 500 впав на 0,47%.

Акції Rivian злетіли на 23,24% після того, як німецький автовиробник Volkswagen заявив, що інвестує до $5 млрд в американського виробника електромобілів.

Акції General Mills впали на 4,59% після того, як виробник сухих сніданків Cheerios спрогнозував річний прибуток нижче прогнозів і опублікував більше, ніж очікувалося, падіння квартальних продажів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,41 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 106 нових максимумів і 89 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 41 новий максимум і 171 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,59 мільярдів акцій, порівняно з 11,83 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.