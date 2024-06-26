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АНАЛІТИКА

Долар США впевнено зміцнюється до основних валют, єна подешевшала до мінімуму з 1986 р.

16:03 26.06.2024 |

Фінанси

 

Долар США впевнено дорожчає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,24%.

Федеральній резервній системі (ФРС), можливо, доведеться знову підвищувати базову відсоткову ставку, якщо інфляція припинить сповільнення з поточних рівнів або прискориться, заявила напередодні членкиня ради керуючих американського ЦБ Мішель Боуман, яку вважають однією з головних "яструбів" у його керівництві.

За її словами, приплив іммігрантів може спровокувати зростання вартості житла в країні, оскільки темпи будівництва наразі не дають змоги задовольнити попит.

Тим часом член ради керівників ФРС Ліза Кук вважає, що американський ЦБ, імовірно, зможе знизити процентні ставки на тлі уповільнення інфляції та охолодження ринку праці.

"З огляду на серйозний прогрес щодо інфляції та поступове охолодження ринку праці, в певний момент буде доцільно знизити рівень обмежень у рамках грошово-кредитної політики для підтримки здорового балансу в економіці", - заявила вона під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.

На її думку, поточний рівень базової ставки Федрезерву чинить тиск на попит.

Учасники ринків очікують зниження ставки ФРС на вересневому засіданні. За даними CME FedWatch, така ймовірність оцінюється в 64,1%.

У п'ятницю буде опубліковано індекс PCE - ключовий індикатор інфляції для американського центробанку.

Крім того, інвестори чекають на перші передвиборчі дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом у четвер, а також на парламентські вибори у Франції на вихідних.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0690 порівняно з $1,0716 на закриття сесії у вівторок.

Курс фунта до долара становить $1,2658 проти $1,2685 за підсумками попередньої сесії.

Курс долара в парі з єною підвищилася до 160,36 єни порівняно зі 159,61 єни напередодні. Японська валюта торгується на мінімумі з 1986 року, при цьому під час сесії курс досягав ще нижчого значення - 160,42 єни за долар.

Аналітики Citigroup вважають, що японська влада не поспішатиме з новою інтервенцією і проведе її лише тоді, коли курс досягне приблизно 165 єн за долар. Однак у разі різкого ослаблення вона може зробити це і в районі 162 єн за долар, вважають у Citi.

При цьому протягом 1,5 року або більше єна може зміцнитися до близько 120 єн за долар, але багато чого залежатиме від політики ФРС, заявив аналітик Macquarie Гарет Беррі, слова якого наводить Bloomberg.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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