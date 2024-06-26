Фінансові новини
- |
- 26.06.24
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ посилив довідковий курс гривні до 40,5212 грн/$1
12:48 26.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 червня 2024 року.
|Показник
|25.06.2024
|26.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.6811
|40.5212
|0.39
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 червня - 40,6545 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новообраний генсек Ради Європи назвав Україну своїм пріоритетом
|Cвітовий лідер морських перевезень відмовився заходити в порт Одеса через дії митниці
|Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під домашній арешт
|CNN: США можуть дозволити відправлення військових підрядників до України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ посилив довідковий курс гривні до 40,5212 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.06.24
|Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну
|У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю
|Ціни на золото знижуються на тлі стабілізації долара в очікуванні інфляції
|Азійські акції зростають завдяки підйому технологічного сектору, а австралійські падають через високі індекси споживчих цін
Бізнес
|TikTok фактично зупинив переговори про представництво в Україні — це б допомогло видаляти російську пропаганду
|ЄС пригрозив Apple мільярдним штрафом через відсутність конкуренції в App Store
|Apple і Meta обговорили партнерство в галузі АІ - WSJ
|Індія побудує повноцінний багаторазовий космічний човник після третього випробування прототипу RLV-LEX
|Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»
|Китай і ЄС почнуть перемовини щодо нових мит на електромобілі
|Huawei анонсувала власну мову програмування Cangjie