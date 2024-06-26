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АНАЛІТИКА

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну

09:53 26.06.2024 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів). Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну

 

За даними НБУ, за травень із України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну

 

Основна валюта

За даними дослідження Центру геоекономіки Атлантичної ради, ролі долара як основної світової резервної валюти нічого не загрожує у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Потенційні суперники, включаючи євро, мають обмежені можливості кинути виклик долару найближчим часом.

Долар продовжує домінувати у валютних резервах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі. Сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі. Крім того, на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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