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АНАЛІТИКА

Ціни на золото знижуються на тлі стабілізації долара в очікуванні інфляції

08:34 26.06.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на торгах в Азії в середу, продовживши втрати попередньої сесії, оскільки трейдери залишалися в основному упередженими до долара в очікуванні ключових даних по інфляції в США.

Жовтий метал також залишився в межах торгового діапазону - близько 2300 доларів за унцію - встановленого протягом більшої частини червня, оскільки перспектива високих ставок в США затьмарювала його цінові перспективи.

Спотове золото о 06:17 EET подешевшало на 0,1% до 2317,02 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в серпні подешевшали на 0,1% до 2328,40 доларів за унцію.

Цього тижня жовтий метал знижувався, а обсяги торгів залишалися обмеженими, оскільки ринки чекають на дані по інфляції індексу цін PCE, які мають бути опубліковані цього тижня.

Цей показник, який має бути опублікований в п'ятницю, є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США, і, ймовірно, вплине на прогноз центрального банку щодо процентних ставок.

Нещодавні ознаки стійкості американської економіки - від сильних даних індексу менеджерів із закупівель до показників споживчої довіри - викликали побоювання, що ФРС матиме достатньо простору для того, щоб утримувати ставки на високому рівні ще довше. Цього тижня кілька чиновників ФРС повторили цю думку.

Переглянутий показник валового внутрішнього продукту за перший квартал також повинен дати більше інформації про економіку США.

Інші дорогоцінні метали виросли в середу, хоча зростання було стримане побоюваннями, що високі процентні ставки, які зберігаються протягом тривалого часу, знизять їх ціни в найближчі місяці. Сила долара, який залишився близьким до двомісячних максимумів, також тиснула на ціни на метали.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $1 005,25 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $29,258 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь торгувалися в середу в бічному тренді і зазнали значних втрат в червні на тлі зростаючої обережності щодо найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 561,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,3695 за фунт.

Перспектива торгової війни між Китаєм і Заходом погіршила настрої щодо міді, особливо після введення високих імпортних тарифів на китайські електромобілі в Європейському Союзі і США.

Тарифи також є передвісником нових проблем для галузі електромобілів, яка, як очікується, стане основним джерелом попиту на мідь у найближчі роки.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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