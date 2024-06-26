Азійські акції зростають завдяки підйому технологічного сектору, а австралійські падають через високі індекси споживчих цін

Більшість азіатських акцій зросли в середу на фоні зростання в технологічному секторі, в той час як австралійські акції різко впали, оскільки більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції посилили занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали з Уолл-стріт, де відскок акцій великих виробників мікросхем, зокрема корпорації NVIDIA, допоміг S&P 500 і NASDAQ Composite піднятися вище. Але занепокоєння майбутніми показниками інфляції призвело до того, що економічно чутливі акції відступили, а промисловий індекс Доу-Джонса закрився з пониженням.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були приглушені на азіатських торгах.

Австралійські акції падають через високі показники індексу споживчих цін, що викликають побоювання щодо підвищення ставок

Австралійський індекс ASX 200 показав найгірший результат в Азії, знизившись на 1% після того, як дані по індексу споживчих цін за травень виявилися вищими, ніж очікувалося.

Ці дані посилили очікування того, що Резервний банк Австралії може підвищити процентні ставки в серпні. Хоча центральний банк прямо не згадував про можливість підвищення ставок, на засіданні минулого тижня, він висловився більш яструбиним тоном, ніж очікували ринки.

Індекс споживчих цін в середу показав, що інфляція все більше віддаляється від цільового діапазону РБА від 2% до 3% річних - сценарій, який, ймовірно, призведе до більш жорсткої позиції центрального банку. Дохідність австралійських облігацій також зросла після публікації.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,9% завдяки зростанню акцій вагомих технологічних компаній, зокрема виробників мікросхем. Завдяки зростанню акцій виробників мікросхем південнокорейський індекс KOSPI також додав 0,3%.

Чипмейкери зросли після нічного відскоку в Nvidia, оскільки лідер в області штучного інтелекту відновився після трьох днів різких втрат. Азійські акції, пов'язані з компанією, також продемонстрували значне зростання в середу: японська Advantest Corp. виросла на 6,1%, а SK Hynix Inc додала 4,4%.

TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, додав 1% в тайванській торгівлі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% кожен, в той час як гонконгський індекс Hang Seng незначно виріс в середу.

Настрої щодо Китаю залишаються в основному напруженими на тлі побоювань щодо потенційної торгової війни із Заходом, особливо після того, як Пекін заявив про таку можливість в зв'язку з європейськими тарифами на імпорт китайських електромобілів.

Побоювання торговельної війни призвели до того, що китайські індекси зазнали значних втрат протягом червня, оскільки сподівання на нові стимулюючі заходи в країні також вичерпалися.

Серед інших азіатських ринків ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно після того, як у вівторок індекс та індекс BSE Sensex 30 підскочили до рекордного максимуму. Відновлення оптимізму щодо індійської економіки стало ключовим фактором зростання акцій протягом останніх тижнів, оскільки індійські ринки відновилися після результатів загальних виборів 2024 року.