Стабільний долар підштовхує ієну до межі 160

Долар був стійким у середу і торгувався на межі 160 єн, оскільки інвестори стали обережними і чекають на вихід даних по цінах в США в кінці тижня.

Стрибок австралійської інфляції до шестимісячного максимуму підняв австралійський долар на 0,3% до $0,6667 на пригнічених ринках, оскільки трейдери почали оцінювати 30% ризик підвищення ставки Резервним банком Австралії (РБА) вже в серпні.

"Наступне засідання правління РБА 6 серпня вже "в прямому ефірі", - сказав Тоні Сікамор з брокерської компанії IG Markets.

Подібна несподіванка щодо інфляції в Канаді призвела до того, що канадський долар ненадовго підскочив до тритижневого максимуму.

В той час як в Азії євро стабільно тримався на рівні 1,0714 долара за долар, рівень ієни в 159,78 за долар змушує ринки бути готовими до інтервенцій, оскільки це лише на волосок від того рівня, на якому японська влада, ймовірно, втрутилася, щоб купити єну в квітні.

Ринки роблять ставку на те, що опубліковані в п'ятницю американські дані показують, що річне зростання базового індексу витрат на особисте споживання уповільнилось до 2,6% в травні, що є найнижчим показником за останні три роки і відкриває шлях до зниження ставок ФРС.

Однак політики продовжують давати зрозуміти, що вони не поспішають, а голови ФРС Ліза Кук і особливо Мішель Боуман підкреслюють, що рішення залежатимуть від даних.

"Інфляція в США залишається високою, і я все ще бачу низку інфляційних ризиків, які впливають на мій прогноз", - сказала Боуман.

Австралійський долар знизився на 0,1% до $0,6640, а новозеландський долар - до $0,6115, при цьому невеликі зміни відображають незначні обсяги торгівлі.

Цього тижня Citi повідомив, що його трейдери виявили, що обсяги міжбанківських валютних операцій були приблизно на 40% нижчими, ніж тридцятиденні середні показники.

Стерлінг був стабільним на рівні $1,268, тоді як біткойн дещо відновився після падіння нижче $60 000 цього тижня і торгувався на рівні $61 668.

Разом з ієною, китайський юань також зазнає тиску через стійкість долара. Китай, схоже, демонструє певну толерантність до здешевлення валюти, поступово послаблюючи середню точку денного торгового діапазону юаня по відношенню до долара.

Юань обіймав нижню межу свого діапазону протягом декількох місяців і востаннє був на рівні 7,2884 за долар в офшорній торгівлі.

"Єна рухається більше, а рух юаня більш контрольований, але вони рідко рухаються в протилежних напрямках", - сказав стратег Societe Generale Кіт Джекс.

"Якщо USD/JPY дійсно проб'є 160 в найближчі дні, запобігти подальшому ослабленню юаня буде дуже складно".