Nasdaq завершив день з підвищенням завдяки зростанню техсектору; Dow відкотився назад

У вівторок індекс Nasdaq виріс на 1,3% завдяки зростанню акцій Nvidia та інших технологічних компаній, в той час як індекс Dow знизився на тлі зниження акцій рітейлерів і очікування інвесторами важливих даних по інфляції, які повинні вийти цього тижня.

Акції компанії Nvidia, що виробляє чіпи для штучного інтелекту, зросли на 6,8%, відновившись після триденного розпродажу, а індекс Philadelphia Semiconductor додав 1,8%, що свідчить про зростання всього сектору.

"Чіпи" стали одним з найбільших стимулів для відновлення технологічного індексу S&P 500 після триденного падіння, в той час як такі компанії, як Alphabet, що зросли на 2,7%, та Meta Platforms, що зросли на 2,3%, стали найбільшим стимулом для індексу комунікаційних послуг.

Решта 11 основних галузей промисловості S&P 500 були значно слабшими, на відміну від сесії попереднього дня, коли раніше відстаючі сектори, такі як енергетика та комунальні послуги, отримали найбільший приріст.

"Зростання акцій технологічних компаній стало ключовим драйвером" для ринку у вівторок, - сказала Емілі Роланд, співголова інвестиційного стратега в John Hancock Investment Management. Вона додала, що після кількох днів слабкості "інвестори, які сьогодні скупили деякі з цих акцій, шукали кращої точки входу".

Потенційно упереджене ставлення до мега-компаній посилило опитування Conference Board, яке показало, що споживча довіра в США дещо знизилася в червні на тлі занепокоєння щодо економічних перспектив. Індекс споживчої довіри впав до 100,4 з переглянутого в бік зниження 101,3 у травні.

"В умовах, коли економічне зростання потенційно сповільнюється, і ми бачимо ознаки цього, це, як правило, приносить користь більш якісним акціям, які мають меншу чутливість до економічного циклу", - сказав Роланд.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 299,05 пунктів, або на 0,76%, до 39 112,16, S&P 500 виріс на 21,43 пункти, або на 0,39%, до 5 469,30, а Nasdaq Composite - на 220,84 пункти, або на 1,26%, до 17 717,65.

У понеділок індекс Dow відступив від місячного максимуму, а найбільше падіння продемонстрував роздрібний торговець товарами для дому Home Depot, який знизився на 3,6%.

Деяке занепокоєння викликав гігант роздрібної торгівлі Walmart, акції якого впали на 2,2% після того, як його фінансовий директор, на Європейській конференції інвесторів Нью-Йоркської фондової біржі 2024 року в Лондоні, назвав другий квартал "найскладнішим кварталом".

Після трьох сесій зростання поспіль, транспортний індекс Dow Jones закрився нижче на 0,8% після падіння на 1,6% на початку дня. Вантажна залізнична компанія Norfolk Southern стала другим найбільшим падінням після того, як аналітики знизили ціновий орієнтир, а Національна рада з безпеки на транспорті розглянула минулорічну катастрофу з потягом і рекомендувала зміни в системі безпеки.

Однак, після падіння на 0,05% на звичайній сесії, транспортний важковаговик FedEx піднявся на 15% після закінчення торгів, коли спрогнозував прибуток у 2025 році, вищий за прогнози аналітиків. Компанія заявила, що очікує, що заплановане скорочення витрат забезпечить зростання маржі, навіть незважаючи на те, що дохід залишається під загрозою через слабкий попит на доставку посилок.

Найбільш очікуваними економічними даними на цьому тижні є індекс цін на витрати на особисте споживання (PCE) - ключовий показник інфляції для ФРС, який буде оприлюднено в п'ятницю.

Акції Spirit AeroSystems впали на 3,96% до $31,76 після того, як в понеділок ЗМІ повідомили, що Boeing запропонував купити виробника фюзеляжів літаків в основному за допомогою акцій, оцінивши свого ключового постачальника приблизно в $35 за акцію. Акції Boeing також впали на 2,2%.

Акції круїзного оператора Carnival Corp зросли на 8,7% після того, як вдруге цього року підвищили свій річний прогноз прибутку.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 122 нових максимуми і 87 нових мінімумів, акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,62 до 1.

На Nasdaq 1 681 акція зросла і 2 589 впали, оскільки акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 1,54 до 1.

Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів і 178 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,01 мільярда акцій порівняно з 11,90 мільярда за останні 20 сесій.