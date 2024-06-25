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АНАЛІТИКА

Долар зростає до євро і знижується до єни, стабільний до фунта

15:50 25.06.2024 |

Фінанси

 

Долар США помірно піднімається в парі з євро, слабко знижується до японської єни і практично не змінюється до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0714 порівняно з $1,0736 на закриття сесії в понеділок, євро втрачає близько 0,2%.

Курс фунта до долара становить $1,2685 проти $1,2686 за підсумками попередньої сесії.

Курс долара в парі з єною опускається на 0,1% і становить 159,46 єни порівняно зі 159,63 єни напередодні.

Інвестори оцінюють заяви представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС).

Федрезерву, можливо, доведеться знову підвищувати базову відсоткову ставку, якщо інфляція припинить уповільнення з поточних рівнів або прискориться, сказала у вівторок членкиня ради керівників американського ЦБ Мішель Боуман.

"Ситуація з інфляцією і на ринку праці США в останні квартали розвивалася відмінно від багатьох інших розвинених економік, - цитує її виступ у Лондоні Financial Times. - Ймовірно, це відображає більш відкриту імміграційну політику та значно масштабніші стимули з часів пандемії".

З іншого боку, напередодні голова Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі наголосив, що нові ознаки стресу в американській економіці мають змусити ФРС щонайменше замислитися над зниженням базової відсоткової ставки. Зокрема, він вказав на "можливе охолодження споживчих витрат" укупі зі зростанням кількості заявок на допомогу з безробіття і прострочень за кредитними картками.

Крім того, трейдери очікують публікації в п'ятницю індексу PCE в США - ключового індикатора інфляції для ФРС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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