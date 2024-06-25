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Вклади українців у банках зростають: за місяць збільшилися на 22 мільярди
13:26 25.06.2024 |
Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:
* вклади у національній валюті - 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за травень);
* вклади в іноземній валюті - 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).
У Фонді уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11% від загальної суми вкладів).
Сьогодні всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 63 банки.
Як повідомлялося, у січні загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з ФОП) в українських банках впала на 39,8 млрд грн - до 1 195 млрд грн, за даними Фонду гарантування. Після цого вона зростала.
Голова Національного банку Андрій Пишний пояснював це впливом сезонних факторів.
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