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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,5149 грн/$1
12:47 25.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 червня 2024 року.
|Показник
|24.06.2024
|25.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5149
|40.6811
|0.41
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 25 червня - 40,5505 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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