Ціни на золото вагаються в районі $2 300 на тлі хвилювань щодо ставок

Ціни на золото впали на торгах в Азії у вівторок, залишаючись у вузькому торговому діапазоні в районі 2300$, оскільки нещодавнє зміцнення долара і очікування ключових даних по інфляції стримували інтерес трейдерів до жовтого металу.

Ринки металів відчули незначне полегшення від нічного падіння долара, оскільки долар все ще залишався у фаворі на фоні невизначеності щодо процентних ставок в США.

Спотове золото о 06:10 EET подешевшало на 0,4% до 2325,56 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото подешевшали на 0,3% до 2337,35 доларів за унцію.

Минулого тижня жовтий метал потрапив у торговельний діапазон навколо низького рівня в 2300 доларів за унцію, оскільки трейдери не були впевнені в перспективах зниження процентних ставок в США в цьому році.

Хоча дані по інфляції за травень були дещо обнадійливими, вони все ж показали, що ціновий тиск залишається відносно високим. Несподівано високі показники індексу менеджерів із закупівель за червень також викликали занепокоєння, що сильна американська економіка утримуватиме відсоткові ставки на високому рівні ще довше.

Цього тижня основна увага прикута до даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою. Очікується, що показник буде опублікований у п'ятницю, і, як очікується, інфляція дещо сповільниться, але залишиться значно вищою за цільовий показник центрального банку - 2% на рік.

Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для ринків металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали у вівторок торгувалися різноспрямовано, але також перебували в межах нещодавно встановлених торгових діапазонів. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 1016,55 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до 29,817 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у вівторок, трохи відновившись після нещодавніх втрат.

Але настрої по відношенню до червоного металу стримувалися занепокоєнням щодо його найбільшого імпортера, Китаю. Пекін, як вважають, підвищує ймовірність торгової війни з Європейським Союзом і США через високі імпортні мита на китайські електромобілі.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до $9 703,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $4,4413 за фунт.

Обидва контракти різко знижувалися протягом останніх тижнів, оскільки настрої щодо Китаю погіршилися і з'явилися сумніви щодо перспективи відновлення світової економіки в цьому році.