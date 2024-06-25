Долар тупцює біля ключового рівня 160 ієн на тлі ризику інтервенцій

У вівторок побита єна нудилася біля рівня 160 за долар і тримала трейдерів в стані підвищеної готовності до будь-якого втручання японської влади, щоб підтримати валюту, в той час як долар трохи виріс на більш широкому ринку.

Долар востаннє піднявся на 0,04% до 159,64 ієни, лише на волосок від рівня 160, який спонукав Токіо до валютної інтервенції на суму 9,79 трильйона ієн (61,33 мільярда доларів США) наприкінці квітня і на початку травня.

Загроза нової інтервенції утримувала трейдерів від тестування ключового рівня опору, в результаті чого єна торгується у вузькому діапазоні.

"Ринок демонструє... що він нервує, і він дуже напружений через цю ситуацію", - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

"Існують невід'ємні ризики, пов'язані з короткими позиціями по японській ієні, що, звичайно, є тим, що (влада) хоче бачити.

"Перше, що потрібно зробити - це повідомити валютним спекулянтам і людям, які тримають позиції на продаж, що якщо ви тримаєте ці позиції зараз, ви ризикуєте впасти на 400-500 пунктів по відношенню до долара/єни".

Останнє падіння єни відбулося після червневого засідання Банку Японії (БЯ), на якому політики розчарували інвесторів, що робили ставку на негайне скорочення масованої купівлі облігацій БЯ.

Протокол засідання, опублікований в понеділок, показав, що центральний банк обговорював можливість підвищення процентної ставки в найближчій перспективі, причому один з політиків закликав до підвищення "без зайвих зволікань".

На більш широкому ринку долар був у виграші напередодні п'ятничної публікації індексу витрат на особисте споживання (PCE) - показника інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система США.

Фунт стерлінгів знизився на 0,01% до $1,2683, в той час як австралійський долар впав на 0,02% до $0,6655.

Новозеландський долар також знизився на 0,04% до $0,6120, перебуваючи недалеко від більш ніж двотижневого мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Політика також була в центрі уваги інвесторів: перші президентські дебати між президентом США Джо Байденом та його попередником Дональдом Трампом відбудуться в четвер, а вибори у Франції стартують цими вихідними.

Євро, який опинився під тиском на тлі політичних потрясінь у Франції після шокового оголошення президентом Еммануелем Макроном дострокових виборів на початку цього місяця, востаннє піднявся на 0,01% до 1,0734 долара.

Тим не менш, через політичні потрясіння спільна валюта втратила близько 1% за місяць.

По відношенню до кошика валют долар стабілізувався на рівні 105,49.

"Вибори у Франції розпочнуться 30 червня, отже, на євро впливатимуть політичні проблеми, - зазначають аналітики банківської корпорації Sumitomo Mitsui у своїй замітці. "Якщо нестабільна політична ситуація продовжиться, євро ще більше ослабне по відношенню до долара США".

Що стосується криптовалют, то біткоїн востаннє виріс приблизно на 1,5% до $60 349, відновивши частину свого різкого падіння на 6,65% на попередній сесії і досягнувши більш ніж місячного мінімуму.

"Ми бачили просідання, ми бачили, як шість днів поспіль кошти виводяться з біткойн-грошових ETF, - сказав Вестон з Pepperstone.

"Для мене біткойн - це... імпульс, а імпульс працює в обох напрямках. Якщо він рухається в одному напрямку і швидкість змін зростає, я вважаю, що ви повинні відійти в сторону і дозволити продажам відбуватися до тих пір, поки він не зможе сформувати базу. А зараз імпульс спрямований у бік зниження".